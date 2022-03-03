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Британский офтальмологический центр предоставляет бесплатно неотложную помощь

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3 марта, 18:15
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Британский офтальмологический центр информирует, куда обращаться за неотложной офтальмологической помощью

Сообщаем, что Британский офтальмологический центр работает в режиме 24/7 бесплатно для всех граждан Украины, получивших ранения или травмы глаз, а также острые заболевания глаз, требующие неотложной помощи. Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Грошева Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов.

Деятельность клиники согласована с Министерством охраны здоровья Украины и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, а также используем свои собственные расходные материалы!

Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим онлайн-консультации.

Информация на нашем сайте https://eyes.ua/ и по телефонам:

+38(044) 2307070;

+38(068) 2307070;

+38(099)230 7070.

Мы выполняем свой профессиональный долг и будем оставаться на рабочем месте постоянно.

С уважением
основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер

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