Большое обновление сетей: жители Оболони и Подола будут получать электричество с обновленной подстанции

ДТЭК Киевские электросети реконструирует подстанцию "Куреневская", которая обеспечивает светом более 2 тысяч жилых домов столицы.

Она является частью проекта модернизации электроинфраструктуры Киева – "Большое обновление сетей". Строительство посетил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Специалисты ДТЭК ознакомили представителя городских властей с ходом выполняемых работ и объяснили их значение для столицы.

Подстанция 110/10 кВ "Куреневская" находится в Оболонском районе Киева и введена в эксплуатацию в 1977 году. Она обеспечивает электроэнергией более 2000 жилых домов, 26 школ, 38 детских садов, 8 больниц, большое количество предприятий и учреждений частей Оболонского и Подольского районов Киева.

С ходом выполнения строительно-монтажных работ на подстанции Петра Пантелеева ознакомил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь. Он рассказал о технических особенностях выполняемых работ и масштабах обновления электроинфраструктуры города в текущем году.

Подстанция 110/10 кВ "Куреневская".

ДТЭК — бизнес, действующий в интересах Украины. В этом году в рамках проекта "Большое обновление сетей" и при содействии городских властей мы реконструируем три большие высоковольтные подстанции, 21 энергообъект среднего и низкого уровня напряжения, 66 километров кабельных и воздушных линий. Эти меры улучшат качество и надежность электроснабжения сотням тысяч наших клиентов во всех районах Киева.

Денис Бондарь,

генеральный директор ДТЭК Киевские электросети

По словам главы ДТЭК Киевские электросети, работы по реконструкции подстанции "Куреневская" находятся на завершающей стадии. На объекте уже установили новый трансформатор, монтируют второй, реконструировали маслосборник и маслоотводы, заменили релейную защиту, противоаварийную автоматику и компьютерные системы дистанционного управления.

Полностью завершить все работы на подстанции "Куреневская" в ДТЭК Киевские электросети планируют до конца года. Общая сумма инвестиций в энергообъект составит более 41 миллиона гривен. Благодаря этому порядка 50 тысяч жителей Киева получат надежный и современный источник электроснабжения. Это обновление стало возможным благодаря внедрению в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов. Они позволили компании увеличить объем инвестиций в развитие сетей на 16% по сравнению с 2020 годом.

В Киеве не перестает развиваться энергетическая инфраструктура, от которой зависит комфорт в домах киевлян и развитие столицы. В частности, производится реконструкция электроподстанций, прокладывают электрические линии. Важно, что ДТЭК отчитывается о своих работах перед местной громадой и обсуждает с ней планы развития. Благодаря этому мы понимаем направление ее движения и со своей стороны подсказываем, на чем лучше сделать акцент, чтобы в столице всегда было светло и тепло.

Петр Пантелеев,

заместитель главы КГГА

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