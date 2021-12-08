Большое обновление сетей: как борются с аварийными отключениями света под Киевом

ДТЭК Киевские региональные электросети улучшают качество электроснабжения в Вороньковской громаде Бориспольского района

ДТЭК Киевские региональные электросети проводят комплексную модернизацию сетей на территории Вороньковской громады Бориспольского района. Для уменьшения количества аварийных отключений и перепадов напряжений в 2021 году компания модернизирует линии электропередач, трансформаторные подстанции и устанавливает реклоузеры. Об этом на встрече с депутатами и общественностью в Воронькове рассказал генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

Для улучшения электроснабжения клиентов компании в Вороньковской громаде ДТЭК Киевские региональные электросети с начала года отремонтировал 50 км линий электропередач и 12 трансформаторных подстанций. До конца ноября текущего года компания выполнит обращение жителей села Вороньков, проживающих на улице Дружба по поводу улучшения качества электроэнергии. Так, ДТЭК Киевские региональные электросети отремонтируют трансформаторную подстанцию (ТП-656) и разделят воздушную линию 0,4 кВ на две отдельные части. Благодаря этому клиенты компании будут иметь стабильное напряжение без перепадов в любое время суток.

ДТЭК действует в интересах Украины. Мы понимаем важность стабильного электроснабжения каждой громады Киевщины. Поэтому в 2021 году компания увеличила инвестиционную программу на 112% до 725 млн. грн. и инициировала программу Большое обновление сетей.

Виталий Шайда

Генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети

Также до конца текущего года компания установит два реклоузера в Процеве и Головурове Вороньковской громады. Эти устройства смогут самостоятельно восстанавливать электроснабжение клиентам компании в случае незначительных аварийных ситуаций, переключать поврежденные участки, а также сообщать диспетчерам о точном месте аварии, куда необходимо направить ремонтную бригаду.

Вокруг всех отремонтированных линий электропередач компания расчистила зеленые насаждения, часто приводящие к аварийным отключениям света.

ДТЭК ответственная, надежная компания. Мы стараемся, чтобы у наших клиентов в Киевской области было стабильное электроснабжение, а аварии на линиях электропередач ликвидировались как можно быстрее. Одной из главных причин отсутствия электроэнергии является падение ветвей и деревьев на провода во время непогоды. Поэтому важно, чтобы владельцы земельных участков, через которые проходят линии электропередачи 0,4 кВ своевременно расчищали зеленые насаждения.

Виталий Шайда

Генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети

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