Больницам в Украине передали партию медикаментов — кто их получит

Медикаменты передали на общую сумму 238 тыс. евро

Украинские больницы получили помощь в виде медикаментов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Украинские медики получили препараты и расходные материалы. Первая партия помощи поступила в медучреждения Запорожья и Каменского, потому что эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий. Тысячи катетеров, внутривенных канюль, шприцев, систем для переливания крови и перчаток передали в запорожский военный госпиталь и городскую больницу скорой помощи г. Каменское.

Также со склада в Польше уже отправлен в Украину груз из капроновых и шелковых хирургических нитей, гемостатических материалов и т. п. Помощь передал гуманитарный проект "Спасаем жизни", созданный Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. В настоящее время сумма помощи медучреждениям уже составляет 238 тысяч евро.

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"Сила Украины – в единстве. Это ежедневно доказывают миллионы простых граждан, которые пытаются поддерживать наше государство, и бизнес, привлекающий свои ресурсы в гуманитарные или оборонные проекты. Группа Метинвест с первого дня войны в эпицентре помощи пострадавшим украинцам, медикам, ВСУ и силам теробороны", – заявил генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков.

"Мы там, где каждый день идет борьба за человеческие жизни: в больницах, на передовой, в центрах помощи переселенцам. Ведь именно так можно выстоять и победить", – добавил он.

Проект планирует расширять поставки препаратов и лекарственных средств: сейчас идет закупка мультивитаминов для взрослых и детей.

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Как известно, Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил уже 2,6 тыс. тонн продуктов питания: наборы получают люди, пострадавшие от боевых действий, а также из них формируются стратегические запасы в городах, находящихся недалеко от линий столкновения. С момента запуска гуманитарного проекта помощь – продукты, товары первой необходимости и медикаменты для больниц получили уже более 40 тысяч человек.