Hub
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Больницам в Украине передали партию медикаментов — кто их получит

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 мая, 12:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Медикаменты передали на общую сумму 238 тыс. евро
Украинские больницы получили помощь в виде медикаментов
Украинские больницы получили помощь в виде медикаментов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Украинские медики получили препараты и расходные материалы. Первая партия помощи поступила в медучреждения Запорожья и Каменского, потому что эти города стали центрами приема беженцев и пострадавших из регионов активных боевых действий. Тысячи катетеров, внутривенных канюль, шприцев, систем для переливания крови и перчаток передали в запорожский военный госпиталь и городскую больницу скорой помощи г. Каменское.

Также со склада в Польше уже отправлен в Украину груз из капроновых и шелковых хирургических нитей, гемостатических материалов и т. п. Помощь передал гуманитарный проект "Спасаем жизни", созданный Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. В настоящее время сумма помощи медучреждениям уже составляет 238 тысяч евро.

Реклама

"Сила Украины – в единстве. Это ежедневно доказывают миллионы простых граждан, которые пытаются поддерживать наше государство, и бизнес, привлекающий свои ресурсы в гуманитарные или оборонные проекты. Группа Метинвест с первого дня войны в эпицентре помощи пострадавшим украинцам, медикам, ВСУ и силам теробороны", – заявил генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков.

"Мы там, где каждый день идет борьба за человеческие жизни: в больницах, на передовой, в центрах помощи переселенцам. Ведь именно так можно выстоять и победить", – добавил он.

Проект планирует расширять поставки препаратов и лекарственных средств: сейчас идет закупка мультивитаминов для взрослых и детей.

Реклама

Как известно, Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил уже 2,6 тыс. тонн продуктов питания: наборы получают люди, пострадавшие от боевых действий, а также из них формируются стратегические запасы в городах, находящихся недалеко от линий столкновения. С момента запуска гуманитарного проекта помощь – продукты, товары первой необходимости и медикаменты для больниц получили уже более 40 тысяч человек.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Спецслужбы предупреждают. Как на освобожденных территориях вычислить отставших захватчиков Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Список банков ограничен: где можно получить пенсию во время войны София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

История героя
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29350.95

Cardano (ADA)

0.53

Bitcoin Cash (BCH)

192.89

Ethereum Classic (ETC)

20.3

Litecoin (LTC)

69.77

Theta (THETA)

1.23

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять