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Более 1000 тонн кислорода передали больницам предприятия Метинвест

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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27 мая, 17:31
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Запорожсталь за год передала больницам Украины более 5 тысяч тонн кислорода
Предприятия "Метинвест" продолжают поставлять кислород в медучреждения Украины
Предприятия "Метинвест" продолжают поставлять кислород в медучреждения Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, предприятия "Метинвест" продолжают поставлять кислород в медучреждения Украины. С начала 2022 года металлурги произвели и отгрузили 1004 тонны для лечения больных COVID-19 и других кислородозависимых пациентов.

До начала войны кислород в медицинские учреждения отгружали меткомбинат им. Ильича, Азовсталь, Каметсталь и Запорожсталь. Поставки охватывали 17 регионов Украины. Однако с 24 февраля, из-за вынужденной горячей консервации производств, вся нагрузка легла на Каметсталь: в марте комбинат произвел и передал 40 тонн кислорода. Однако Запорожсталь возобновила работу и присоединилась к этому жизненно важному производству.

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"Ровно год прошел с момента, когда Запорожсталь получил лицензию на производство кислорода для медицинских целей. За это время мы отгрузили более 5 000 тонн кислорода для спасения жизней людей по всей Украине. По-прежнему сегодня Запорожсталь передает его больницам бесплатно", – подчеркивает генеральный. директор Запорожстали Александр Мироненко.

Напомним, компания "Метинвест" также помогает больницам и военным госпиталям медикаментами и расходными материалами: всего с начала войны на эти цели было направлено более 60 миллионов гривен. Также компания передала бойцам на передовую 25 тысяч аптечек и турникетов.

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