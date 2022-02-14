Блог Мусы Магомедова: Власть выдавливает легальный бизнес в тень

Предприниматели говорят, что такого беспредела по отношению к бизнесу не было со времен "азаровщины", подчеркивает нардеп

Наступление власти на бизнес продолжается. Причем в этом году оно развернулось с новой силой. Всего с 2018 года число проверок легально работающего бизнеса контролирующими органами выросло на 180%, а количество внеплановых проверок, которые являются инструментом налогового террора и вымогательства, на 300%. Эти факты полностью противоречат обещанию максимально содействовать развитию бизнеса, которое нынешняя власть дала на президентских и парламентских выборах. Сами предприниматели говорят, что такого беспредела по отношению к бизнесу не было со времен "азаровщины".

С начала 2022 года фискалы при поддержке СБУ и БЭБ начали "кошмарить" металлургический бизнес, который сегодня производит около 10% ВВП и обеспечивает 1/3 всей валютной выручки в Украине. В январе налоговая служба предъявила компании "АрселорМиттал Кривой Рог" налоговые претензии на 2,2 млрд якобы за неправильно начисленную ренту на добычу железной руды. В феврале такое же обвинение было выдвинуто против ГОКов, принадлежащих "Метинвесту". Налоговики считают, что ренту следует платить со стоимости железорудного концентрата (готовой продукции), хотя согласно Налоговому кодексу, она платится со стоимости сырья (руды).

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Парадоксально, но сама же Госналогслужба недавно подтвердила, что упомянутые ГОКи не имеют налоговых долгов перед бюджетом. Абсурдность претензий власти к металлургам подтверждена в более 20 решениях судов, выигранных "Арселором". Уверен, что вскоре к ним присоединятся судебные иски в пользу "Метинвеста", ведь прочитать Налоговый кодекс, даже при всем желании, по-другому невозможно. Но даже эти победы не исправят главной ошибки власти – создание высокого риска инвестирования в экономику, где творят беспредел налоговые органы и правоохранители. Опрос ЕБА во втором полугодии 2021 года показал, что почти 60% бизнеса считают инвестклимат неблагоприятным. С учетом угрозы российской военной агрессии этот показатель, безусловно, вырос.

Второй тревожный индикатор – по итогам прошлого года из Украины было выведено 10 млрд долл. дивидендов. Инвесторы выводят свои деньги, потому что не верят власти, которая продолжает уничтожать легальный бизнес. Чтобы деньги вернулись, понадобится не один год. Бизнес, который остается работать, скорее всего, частично будет переходить в тень. Могу поздравить власть с очередной "перемогой" – усиливая давление на бизнес, она делает все возможное, чтобы не победить на следующих выборах. Наверное, это правильно, ибо с такой властью развивать экономику невозможно.