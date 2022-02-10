Блог Мусы Магомедова: Отменив пошлину на сталь, США помогут Украине

Политические условия для отмены этой пошлины с последующей заменой на квотную систему сейчас самые благоприятные, считает народный депутат

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Соединенные Штаты и Япония достигли соглашения по пошлинам на импорт стали. Стороны договорились, что США с 1 апреля 2022 года частично освобождают японских производителей от указанных пошлин. На этих условиях Япония сможет поставлять на американский рынок 1,25 млн т стальной продукции в год. Отдельно отмечается, что страной производства стали должна быть именно Япония. Такая мера, по мнению Вашингтона, позволит избежать наплыва китайской продукции в обход защитных мер. В свою очередь, Токио обязался сократить избыточные мощности по производству стали и ослабить защитные меры для некоторых американских товаров.

Сделка США и Японии по стали давно прогнозировалась экспертами. Ее актуальность еще более возросла в 2021 году, после того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились о беспошлинном импорте из ЕС в США 3,3 млн т стали в год. Таким образом стороны заменили действовавшую в США ранее 25% импортную пошлину на сталь на систему квотирования, которая вступила в силу с начала 2022 года и распространяется на 54 наименования металлопродукции. Взаимные договоренности между США, ЕС и Японией ставят в еще более сложные условия Украину, так как в отношении украинской стальной продукции на американском рынке продолжает действовать 25% пошлина.

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Политические условия для отмены этой пошлины с последующей заменой на квотную систему сейчас самые благоприятные. Риск российской военной агрессии против Украины за короткое время сплотил весь западный мир. Наша страна получила и продолжает получать значительную военно-техническую и финансовую помощь от стран Запада, в частности, от США. Последняя особенно важна, чтобы не допустить разбалансировки финансовой системы Украины и роста панических настроений среди бизнеса и населения. Отмена 25%-й стальной пошлины может также послужить укреплению экономического потенциала нашей страны. Ведь рост доходов от экспорта стали означает рост валютных поступлений в экономику, а значит – более стабильный курс гривны.

Важно отметить, что в 2021 году объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к президенту Зеленскому с просьбой помочь решить проблему отмены американской импортной пошлины на сталь. В своем обращении металлурги отметили, что система торговых расследований США настолько сложна, что наших металлургов заставляют платить эту 25%-ю пошлину дважды — на таможне и при расчете антидемпинговых пошлин. При этом украинская стальная продукция не угрожает экономическим интересам США, так как ее доля в структуре американского стального импорта составляет менее 1%.

Для украинской металлургии отмена импортных пошлин на сталь в США – это не только возможность увеличить экспортные поставки и получить дополнительную прибыль. Это прежде всего сохранение существующих и создание новых рабочих мест, а также возможность нарастить объемы инвестиций в модернизацию производства, в первую очередь – в экологическую. Хочется надеяться, что во время частых дипломатических контактов с президентом США Байденом украинский президент поднимет вопрос об отмене дискриминационной для наших металлургов импортной пошлины на сталь. Очень важно не упустить выгодный для Украины момент для положительного решения данного вопроса.