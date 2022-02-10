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Блог Дмитрия Шпенова: Бизнес протестует против налогового беспредела

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10 февраля, 12:32
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Беспредел фискалов превратился в настоящую войну против бизнеса, подчеркнул народный депутат
Дмитрий Шпенов
Дмитрий Шпенов

Незаконные действия налоговых органов, СБУ и БЭБ переполнили чашу терпения бизнеса. Последние события, связанные с блокированием работы ГОКов, принадлежащих "Метинвесту", и предъявлением им надуманных претензий по доплате 18 млрд грн налога на добычу железной руды, наглядно показали, что беспредел фискалов превратился в настоящую войну против бизнеса. В 2019 году, когда Зеленский победил на президентских выборах, в Украине было проведено 181 тыс. проверок бизнеса, по итогам 2021 года число проверок выросло до 254 тыс. "Слуги" обещали бизнесу "зеленый свет", который на третий год правления президента Зеленского превратился в "красный".

С 2020 года власть в лице налоговых органов, СБУ и прокуратуры начала массированное наступление на крупный бизнес, работающий "по-белому". Налоговые претензии и штрафы получили компании "Интерпайп" (2 млрд грн), "Синево" (1 млрд грн), "Новая почта" (326 млн грн), "Сильпо" (230 млн грн). Правда, как показало дальнейшее развитие событий, законы читать власть не научилась. Поэтому неудивительно, что претензии ко всем перечисленным компаниям были отменены украинскими судами.

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Весьма показательна история с "наездом" налоговиков и силовиков на металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог", которому вдобавок к аресту счетов и уголовному делу на финансового директора были выставлены налоговые претензии на доплату 2,2 млрд грн. По мнению проверяющих, "Арселор" неправильно насчитал ренту на добычу железорудного концентрата. Такая претензия сама по себе является нонсенсом, так как по действующему Налоговому кодексу рудная рента платится со стоимости добытой железной руды (сырья), а не концентрата (готовой продукции, произведенной из руды).

Правоту "Арселора" уже подтвердило более 20 судебных инстанций. Уверен, что такая же ситуация ждет претензии к "Метинвесту", которые так же касаются начисления ренты на стоимость концентрата. Большой бизнес умеет хорошо защищаться, тем более от полностью надуманных претензий фискалов. Волнует другое – устроенный властью фискальный и правовой беспредел в отношении бизнеса портит инвестиционную привлекательность Украины больше, чем угроза российского военного вторжения.

Правительства многих стран сегодня делают все возможное, чтобы помочь бизнесу справиться с последствиями пандемии. Например, в Польше вступило в силу самое большое в истории страны снижение налогов на полгода. Польское правительство решило бороться с инфляцией путем снижения НДС на основные товары. В Украине власть не просто не помогает, но и считает бизнес своим врагом. С таким подходом нам никогда не построить успешную страну с сильной экономикой. Инвестиции никогда не пойдут туда, где власть создает максимально неблагоприятные условия для работы бизнеса.

бизнесналоги
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