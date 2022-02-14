Блог Дмитрия Шпенова: Агрохолдинги получают необоснованные льготы

Нардеп призывает власть обратить внимание на диспропорцию между долей в ВВП и объемом уплаченных налогов в отдельных секторах экономики

На фоне российской военной агрессии, считаю, пора навести порядок в бюджете. Сегодня мы не можем себе позволить тратить лишние деньги там, где это не нужно. Вопросом №1 для Украины сегодня является укрепление обороноспособности страны, в частности, повышение оснащенности и боеготовности украинской армии. Сэкономленные на ненужных расходах деньги нужно направить на финансирование наших Вооруженных Сил.

Для поиска таких расходов власти следует обратить внимание на существующую диспропорцию между долей в ВВП и объемом уплаченных налогов в отдельных секторах экономики. Например, доля перерабатывающей промышленности в ВВП составляет 12%, а ее доля в общей сумме налогов – 20%. В добывающей промышленности эти цифры составляют соответственно 6% и 12%, в торговле – 16% и 16%. Особняком на фоне общей картины стоит лишь АПК, производящий 12% ВВП, но платящий всего 4,5% (!) от общей суммы всех собираемых в стране налогов.

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Итоги 2021 года подтвердили, что с/х сектор необоснованно находится на привилегированном положении. В прошлом году аграрии экспортировали продукции на 27,8 млрд долл., что составило 41% стоимости всего экспорта товаров Украины. При этом уплатили лишь 1,3 млрд долл. налогов. Диспропорция впечатляет, как, впрочем, и несправедливость по отношению к другим секторам экономики. При этом необходимо отметить, что с 2017 года агрохолдинги освобождены от налога на прибыль, то есть фактически работают на 4-й группе единого налога. Ежегодно крупные частные аграрные компании получают налоговые льготы на сумму около 20 млрд грн.

Имея такие впечатляющие преференции, агрохолдинги продолжают получать сверхприбыли. В том числе и за счет необоснованного роста цен внутри страны. Например, в 2021 году отпускные цены аграриев выросли на 40%, тогда как реальные доходы населения – всего на 3%. Как видно, о таком понятии, как социальная ответственность, агрохолдинги не слышали. Призываю власть, прекратить потакать прихотям аграрных олигархов, "окопавшихся" в депутатской группе "Довира", и начать наводить порядок в сельском хозяйстве. Агрохолдинги должны платить налоги как все другие отрасли. Когда страна находится в опасности, никто, кроме армии и ВПК, не может находиться в особых льготных условиях.