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Бизнес передаст украинской армии 20 тыс.турникетов – для чего они нужны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 мая, 14:29
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Украинскую армию обеспечивают важным атрибутом военного времени
Метинвест помогает украинской армии
Метинвест помогает украинской армии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Метинвест Ахметова и Новинского закупила и передала украинским бойцам 20 тысяч турникетов, которые помогут остановить кровь и спасти жизнь. Восемь тысяч уже получили медики сухопутных войск вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

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"Мы попросили помочь, потому что нуждались в турникетах в Вооруженных силах. Ринат Леонидович очень серьезно отнесся к этому вопросу: быстро отреагировали, закупили и передали. Сегодня передаем этот груз медицинской службе сухопутных войск", – рассказал он.

Медики уточняют: такие турникеты накладываются на открытые участки верхних и нижних конечностей и очень эффективны.

"Они помогают в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь. Их очень мало, эффективных – тоже очень мало, поэтому эти турникеты очень нам помогут", – рассказывает врач.

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Напомним, ранее Метинвест также закупил и передал бронестали около 100 тысяч бронежилетов, а также тепловизоры, каски и аптечки.

Также компания закупила для украинских больниц медпрепаратов на сумму около 9 миллионов гривен. Список препаратов был согласован с Минздравом.

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