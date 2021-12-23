Бизнес активно приобщился к формированию экологической программы: заявление Федерации работодателей

ФРУ презентовала позицию украинского бизнеса по экологическим законопроектам, которые разработала власть

/ Фото: freepik.com

Федерация работодателей Украины (ФРУ) на заседании комитета по экологии и развитию зеленой экономики презентовала новый документ – "Визия бизнеса по поводу основным законодательным инициативам и политикам в сфере окружающей природной среды, климату и уменьшению выбросов парниковых газов". Этот документ содержит позицию украинских компаний, которые обеспечивают работой большинство украинцев, относительно законопроектов в сфере экологии, которые разработали власти. Об этом говорится в заявлении на сайте ФРУ, где и представлен новый документ, сообщает "Главком".

"Визия – это указатель, определяющий видение и предложения украинских работодателей по поводу основных законодательных инициатив и политик в сфере окружающей среды и вопросов климата. С презентацией может ознакомиться широкий круг стейкхолдеров: общественные организации, профессиональные экологические ассоциации, международные партнеры, бизнес и, конечно, представители правительства и Верховной Рады", – объяснил инициативу гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

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Он отметил, что документ будет живым и будет постоянно меняться, то есть у власти всегда будет возможность отслеживать актуальную позицию работодателей.

В настоящее время "Визия" содержит позицию украинских компаний по самым главным экологическим законопроектам, зарегистрированным в Верховной Раде и представленным к рассмотрению в ЕС. Среди них – проекты по механизму пограничной углеродной корректировки (СВАМ), законопроекты по рынку древесины, государственного экологического контроля, управления отходами, экологического страхования, государственной экоинспекции и т. д.

По каждому из проектов участники Федерации работодателей сформировали четкую позицию, нашедшую свое отражение в документе. В частности, там ясно указывается, какие нормы могут быть использованы для давления на бизнес, какие – превратиться со временем в коррупционную схему, а какие содержат нереальные с точки зрения экономики сроки выполнения. Таким образом в ФРУ надеются совместно с властью наработать действенное экологическое законодательство, которое действительно будет защищать экологию и не будет препятствовать пути развития и модернизации украинских предприятий.

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Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала украинскую власть совместно с бизнесом создать дорожную карту экологических реформ. Ведь, по убеждению ЭВА, без синергии власти и работодателей невозможно добиться успехов в экотрансформации экономики.

В ЭВА отметили, что современные реалии требуют от ответственного бизнеса не только следить за европейскими экологическими трендами, но и играть проактивную роль в формировании государственной политики в сфере защиты окружающей среды. В свою очередь, власть, формируя законодательство в сфере экологии, должна учитывать позицию бизнеса и находить компромиссы между амбициозными инициативами и экономическими реалиями.