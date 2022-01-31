Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits состоится 4 февраля 2022 г. в Киеве (+ online участие)

Уже через несколько дней более 300 трейд-маркетологов ведущих компаний Украины и ближнего зарубежья встретятся на Big Trade-Marketing Show-2022: "Without Limits" – must-visit событии в трейд-маркетинге 2022 года, чтобы:
- получить максимально полезный опыт благодаря высокой концентрации практических кейсов от отечественных и иностранных спикеров ведущих мировых и локальных компаний;
- обсудить актуальные тенденции и тренды рынка, получить прогнозы и рекомендации от экспертов;
- вдохновиться идеями и пополнить багаж практических знаний в трейд-маркетинге;
- провести деловые переговоры, обсудить коллаборации и заключить новые партнерства – и все это за один день на Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits!
Среди участников конференции:
Decathlon, Coca-Cola HBC, Bonduelle, HIPP Украина, GfK, BERTA group, Kantar, KIVI Headquarters, Mareven Food, Philips, Strauss Ukraine, VARUS, 33м2, АВК Конфекшнери, Аптека АНЦ, ЖЖУК, Житомирский маслозавод "РУДЬ", Кимберли-Кларк Украина, Империал Тобакко Юкрейн, Киевхлеб, Компания MAY-Ukraine, ЛК-Транс, Малби Фудс, МХП, Оболонь, Стор Фуд Дистрибьюшн, Три Медведя, Чумак, Шабо, Щедро, Эпикур, Эпицентр К и многие другие.
В программе конференции – самые актуальные вопросы и кейсы, которые были сформированы экспертным советом, состоящим из 16 ведущих трейд-маркетологов страны на специальном брейн-шторминге под руководством международного коуча эффективности Татьяны Ильенко, а именно:
- Про планирование и оценку эффективности трейд-маркетинговых акций участникам расскажет Алексей Галецкий, начальник отдела торгового маркетинга ЧАО "Оболонь".
- Директор по маркетингу Electrolux Romania Teodora Juravle выступит с докладом на тему "Выстраивание доверительных отношений с клиентами во время пандемии".
- Тему ботов в коммерции раскроет директор по маркетингу Группы компаний "Аптека АНЦ" Вячеслав Сауц.
- Piero Cestarollo, менеджер по новым категориям и каналам в Ferrero Scandinavia, поделится с участниками скандинавским опытом и расскажет про трансформации потребителей, клиентов, поставщиков, организаций в связи с влиянием Covid-19 и локдаунов, а также поведает про перспективы на 2022 год.
- Директор по маркетингу Coca-Cola HBC Лилиана Ангел выступит с докладом на тему "Дизайн-мышление – применение для увеличения эффективности трейд-маркетинговых активностей".
- Вопросы открытого трейд-маркетинга дистрибутора: какой трейд-маркетинговый бюджет доверить дистрибутору от производителя и на какие инструменты его расписать, как отследить эффективность, осветит Иван Даниленко, коммерческий директор BERTA group.
- Маркетинг директор ТД "Киевхлеб" Лилия Комарова выступит с докладом на тему "Производитель vs Ритейлер. 5 видов эффективных стратегий при работе производителя с ритейлером".
- Про батл за покупателя и как его выиграть, участникам расскажет Марина Забарило, коммерческий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK.
- Начальник отдела торгового маркетинга сети Фокстрот Леся Никулина раскроет тему внедрения проекта СatMan в омниканальной сети.
- Марина Костромина, Account Director Kantar в Украине, выступит с докладом про комьюнити лояльных потребителей, которые влияют на торговую точку.
- Жанна Еникеева, тренер по трейд-маркетингу и мерчандайзингу Тренингового Центра TradeMasterGroup, расскажет про магазин прогрессивного будущего через окно доставки.
- Факторами успеха продуктов-бестселлеров Компании MAY-Ukraine поделится директор по маркетингу и инновациям Компании MAY-Ukraine Татьяна Пащенко.
Также много других докладов и спикеров.
Партнеры конференции:
ІТ партнер – Союз автоматизаторов бизнеса;
технологический партнер – Listex;
трансформационный партнер – YouCoach;
партнер IT-технологий – Check Online;
партнер конференции – UBTA;
партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд;
креативный партнер – креативное агентство MAKE SENSE;
интерактивный партнер – Интерактивные Медиа Системы;
партнер по сервисам в ритейле – РИТЕЙЛ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ;
партнер комфорта – POPARADA;
чайный партнер – МАУ-Ukraine;
партнер при поддержке – Shnurok.
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