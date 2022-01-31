Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits состоится 4 февраля 2022 г. в Киеве (+ online участие)

В программе конференции – самые актуальные вопросы и кейсы, сформированные ведущими трейд-маркетологами страны

Уже через несколько дней более 300 трейд-маркетологов ведущих компаний Украины и ближнего зарубежья встретятся на Big Trade-Marketing Show-2022: "Without Limits" – must-visit событии в трейд-маркетинге 2022 года, чтобы:

получить максимально полезный опыт благодаря высокой концентрации практических кейсов от отечественных и иностранных спикеров ведущих мировых и локальных компаний;

обсудить актуальные тенденции и тренды рынка, получить прогнозы и рекомендации от экспертов;

вдохновиться идеями и пополнить багаж практических знаний в трейд-маркетинге;

провести деловые переговоры, обсудить коллаборации и заключить новые партнерства – и все это за один день на Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits!

Среди участников конференции:

Decathlon, Coca-Cola HBC, Bonduelle, HIPP Украина, GfK, BERTA group, Kantar, KIVI Headquarters, Mareven Food, Philips, Strauss Ukraine, VARUS, 33м2, АВК Конфекшнери, Аптека АНЦ, ЖЖУК, Житомирский маслозавод "РУДЬ", Кимберли-Кларк Украина, Империал Тобакко Юкрейн, Киевхлеб, Компания MAY-Ukraine, ЛК-Транс, Малби Фудс, МХП, Оболонь, Стор Фуд Дистрибьюшн, Три Медведя, Чумак, Шабо, Щедро, Эпикур, Эпицентр К и многие другие.

В программе конференции – самые актуальные вопросы и кейсы, которые были сформированы экспертным советом, состоящим из 16 ведущих трейд-маркетологов страны на специальном брейн-шторминге под руководством международного коуча эффективности Татьяны Ильенко, а именно:

Про планирование и оценку эффективности трейд-маркетинговых акций участникам расскажет Алексей Галецкий , начальник отдела торгового маркетинга ЧАО "Оболонь" .

, начальник отдела торгового маркетинга . Директор по маркетингу Electrolux Romania Teodora Juravle выступит с докладом на тему "Выстраивание доверительных отношений с клиентами во время пандемии".

выступит с докладом на тему "Выстраивание доверительных отношений с клиентами во время пандемии". Тему ботов в коммерции раскроет директор по маркетингу Группы компаний "Аптека АНЦ" Вячеслав Сауц .

. Piero Cestarollo , менеджер по новым категориям и каналам в Ferrero Scandinavia , поделится с участниками скандинавским опытом и расскажет про трансформации потребителей, клиентов, поставщиков, организаций в связи с влиянием Covid-19 и локдаунов, а также поведает про перспективы на 2022 год.

, менеджер по новым категориям и каналам в , поделится с участниками скандинавским опытом и расскажет про трансформации потребителей, клиентов, поставщиков, организаций в связи с влиянием Covid-19 и локдаунов, а также поведает про перспективы на 2022 год. Директор по маркетингу Coca-Cola HBC Лилиана Ангел выступит с докладом на тему "Дизайн-мышление – применение для увеличения эффективности трейд-маркетинговых активностей".

выступит с докладом на тему "Дизайн-мышление – применение для увеличения эффективности трейд-маркетинговых активностей". Вопросы открытого трейд-маркетинга дистрибутора: какой трейд-маркетинговый бюджет доверить дистрибутору от производителя и на какие инструменты его расписать, как отследить эффективность, осветит Иван Даниленко , коммерческий директор BERTA group .

, коммерческий директор . Маркетинг директор ТД "Киевхлеб" Лилия Комарова выступит с докладом на тему "Производитель vs Ритейлер. 5 видов эффективных стратегий при работе производителя с ритейлером".

выступит с докладом на тему "Производитель vs Ритейлер. 5 видов эффективных стратегий при работе производителя с ритейлером". Про батл за покупателя и как его выиграть, участникам расскажет Марина Забарило , коммерческий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK.

, коммерческий директор Начальник отдела торгового маркетинга сети Фокстрот Леся Никулина раскроет тему внедрения проекта СatMan в омниканальной сети.

раскроет тему внедрения проекта СatMan в омниканальной сети. Марина Костромина , Account Director Kantar в Украине , выступит с докладом про комьюнити лояльных потребителей, которые влияют на торговую точку.

, Account Director , выступит с докладом про комьюнити лояльных потребителей, которые влияют на торговую точку. Жанна Еникеева , тренер по трейд-маркетингу и мерчандайзингу Тренингового Центра TradeMasterGroup , расскажет про магазин прогрессивного будущего через окно доставки.

, тренер по трейд-маркетингу и мерчандайзингу , расскажет про магазин прогрессивного будущего через окно доставки. Факторами успеха продуктов-бестселлеров Компании MAY-Ukraine поделится директор по маркетингу и инновациям Компании MAY-Ukraine Татьяна Пащенко.

Также много других докладов и спикеров.

Партнеры конференции:

ІТ партнер – Союз автоматизаторов бизнеса;

технологический партнер – Listex;

трансформационный партнер – YouCoach;

партнер IT-технологий – Check Online;

партнер конференции – UBTA;

партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд;

креативный партнер – креативное агентство MAKE SENSE;

интерактивный партнер – Интерактивные Медиа Системы;

партнер по сервисам в ритейле – РИТЕЙЛ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ;

партнер комфорта – POPARADA;

чайный партнер – МАУ-Ukraine;

партнер при поддержке – Shnurok.

Ознакомится с детальной информацией, программой и зарегистрироваться на конференцию Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits можно по ссылке здесь или по телефону +380678282259. Используйте промокод: "Segodnya" и получите скидку 5%.