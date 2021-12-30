Big Data от Киевстар помогает анализировать туристические потоки в Черниговской области

Управление культуры и туризма Черниговского городского совета совместно с Киевстар развивает туристическую отрасль региона благодаря большим данным

/ Фото: Pixabay

Уже в течение двух лет мониторинг потоков миграции населения, который строится на основе данных "Киевстар", помогает Черниговскому управлению культуры и туризма изучать свою целевую аудиторию, ее поведение в определенные промежутки времени и, опираясь на информацию аналитических отчетов, планировать соответствующую маркетинговую стратегию, готовить квалифицированный персонал и развивать инфраструктуру. В частности, данные о посещении Чернигова туристами из других стран повлияли на смену ориентиров в подготовке информации на иностранных языках, за которую отвечает КУ "Туристический информационный центр". А точные данные об общем количестве туристов поспособствовали организации и проведению обучения в сертифицированных школах гидов.

Оценивая аналитические данные от "Киевстар" за два года*, Управление культуры и туризма Черниговского городского совета пришло к выводу, что "пиковые" активности туристических посещений города приходятся на июнь, август и октябрь – количество туристов в эти месяцы растет в несколько раз по сравнению с месяцами наименьшей активности.

При этом гостей из Украины в пиковые периоды – более 216 тыс. человек в июне, почти 175 тыс. в августе и около 150 тыс. человек в октябре, а иностранцев – 6,6 тыс. человек в июне, почти 8 тыс. в августе и 5,3 тыс. человек в октябре*.

Полученная информация позволила городу пересмотреть календарь событий для жителей и гостей города, чтобы запланировать наиболее интересные мероприятия на наиболее активные периоды.

По данным исследований, в течение 2020 года Чернигов посетили более 1,2 млн гостей – абонентов "Киевстар" из Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины. Наибольшее количество украинских туристов приезжали из Киева. Именно киевляне оказались постоянными посетителями Чернигова – города легенд – в коротких турах, устроенных на выходные дни.

При этом только за 11 месяцев 2021 года количество туристов уже достигло отметки почти в 1,6 млн человек. Старинный город принимал гостей из Киева и Киевской области, а также из Сумской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской областей, Днепра и Запорожья.

Регулярная статистическая аналитика позволяет местным властям аргументированно корректировать маркетинговую политику туристических направлений, чтобы усилить ее там, откуда сейчас в Чернигов едет меньше всего людей, и привлечь из этих областей новых туристов. А также планировать развитие инфраструктуры города, появление новых туристических маршрутов и объектов, создание удобной логистики для поездок.

* Для анализа использовались исключительно обобщенные и не персонифицированные данные о телеком-поведении абонентов в сети "Киевстар" за 2020-2021 гг.