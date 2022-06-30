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Без воды, света и газа: история бабушки с Луганщины, рассказанная Фондом Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 июня, 13:23
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Женщине чудом удалось эвакуироваться к дочери в Киев
Неля Анатольевна получила помощь в управлении социальной защиты населения в Днепровском районе столицы
Неля Анатольевна получила помощь в управлении социальной защиты населения в Днепровском районе столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны 85-летняя Неля Анатольевна провела без воды, света и газа три месяца. День и ночь ее родная Старая Краснянка на Луганщине страдала от обстрелов оккупантов. Женщина до последнего момента отказывалась покинуть свой дом, пока ситуация не стала критической.

"Помню, как однажды выхожу во двор, а на моем огороде – огромная яма и снаряд в ней", – рассказывает Неля Анатольевна.

В начале апреля женщине чудом удалось эвакуироваться к дочери в Киев. Недавно для оформления справки ВПЛ Неля Анатольевна обратилась в управление социальной защиты населения в Днепровском районе столицы. В тот же день переселенка получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

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"Ринат Ахметов, спасибо таким людям, как вы. Живите долго и счастливо", – пожелала женщина.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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