Бесплатные каналы продажи для украинского бизнеса

Электронная торговая площадка SmartTender.biz открывает бесплатный доступ к коммерческим торгам для всех компаний

Сегодня каждая украинская компания делает все возможное, чтобы поддержать экономику нашего государства. Поэтому как никогда важно поддерживать действующие каналы продаж и создавать новые.

Для того чтобы помочь украинскому бизнесу с этой задачей, электронная торговая площадка SmartTender.biz открывает направление — бесплатный доступ к коммерческим торгам для всех компаний.

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Как участвовать в коммерческих торгах на электронной площадке

Каждое предприятие или организация для своего функционирования нуждается в различных товарах (например, в сырье для производства одежды), услугах (например, ремонте оборудования) или работах. Поэтому даже сейчас частные компании каждый день объявляют большое количество закупок. Украинский бизнес сможет найти поставщика для разного рода товаров. Продукты питания, одежда, канцтовары, электроника, мебель или что-либо другое – вы обязательно найдете покупателя для ваших товаров или услуг.

Процедура онлайн-торгов выглядит следующим образом:

Заказчик публикует объявление о закупке товаров, работ или услуг на электронной площадке SmartTender.biz. Все зарегистрированные на площадке поставщики этого товара, работ или услуг получают уведомления о закупке и при желании посылают в ответ свои ценовые предложения. Заказчик выбирает наиболее выгодное предложение и заключает сделку с поставщиком.

Процедура коммерческой закупки позволяет поставщикам и заказчикам тратить минимум времени и усилий на поиск контрагентов, а значит – обеспечивать бесперебойную работу своего бизнеса.

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Для того, чтобы найти покупателя и получить заказ, достаточно пройти краткую регистрацию в роли "Поставщик" по ссылке: https://smarttender.biz/reestratsiya/step1.

Участие в коммерческих закупках — бесплатное.

Бесплатный переход на аналог российского 1С

Сегодня весь мир и в первую очередь Украина отказываются от российского рынка и продукции. Поэтому площадка SmartTender.biz предлагает как можно быстрее переходить с 1С и его российских аналогов на альтернативный украинский продукт — MASTER:Бухгалтерия. До конца апреля любая желающая компания может бесплатно подключить это программное обеспечение.

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Чтобы оставить заявку на подключение или получить консультацию, заполните эту форму.

О площадке SmartTender.biz

SmartTender.biz является одной из первых и самых больших площадок для проведения закупок в Украине. С 2013 года представители малого, среднего и крупного бизнеса находят с ее помощью нужных заказчиков. Сейчас на платформе работает более 7 000 коммерческих организаторов (среди них треть компаний из списка ТОП-200 Forbes). Это, например, "Эпицентр", "Ковальская", УкрСиббанк, Interpipe, OnePrice, EVA, "Щедро", Uklon, фармацевтическая компания "Дарница" и многие другие. Все они регулярно закупают товары, работы и услуги и продолжают делать это даже в период военного положения.