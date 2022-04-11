Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Бесплатные каналы продажи для украинского бизнеса

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 апреля, 14:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Электронная торговая площадка SmartTender.biz открывает бесплатный доступ к коммерческим торгам для всех компаний

Сегодня каждая украинская компания делает все возможное, чтобы поддержать экономику нашего государства. Поэтому как никогда важно поддерживать действующие каналы продаж и создавать новые.

Для того чтобы помочь украинскому бизнесу с этой задачей, электронная торговая площадка SmartTender.biz открывает направление — бесплатный доступ к коммерческим торгам для всех компаний.

Реклама

Как участвовать в коммерческих торгах на электронной площадке

Каждое предприятие или организация для своего функционирования нуждается в различных товарах (например, в сырье для производства одежды), услугах (например, ремонте оборудования) или работах. Поэтому даже сейчас частные компании каждый день объявляют большое количество закупок. Украинский бизнес сможет найти поставщика для разного рода товаров. Продукты питания, одежда, канцтовары, электроника, мебель или что-либо другое – вы обязательно найдете покупателя для ваших товаров или услуг.

Процедура онлайн-торгов выглядит следующим образом:

  1. Заказчик публикует объявление о закупке товаров, работ или услуг на электронной площадке SmartTender.biz.
  2. Все зарегистрированные на площадке поставщики этого товара, работ или услуг получают уведомления о закупке и при желании посылают в ответ свои ценовые предложения.
  3. Заказчик выбирает наиболее выгодное предложение и заключает сделку с поставщиком.

Процедура коммерческой закупки позволяет поставщикам и заказчикам тратить минимум времени и усилий на поиск контрагентов, а значит – обеспечивать бесперебойную работу своего бизнеса.

Реклама

Для того, чтобы найти покупателя и получить заказ, достаточно пройти краткую регистрацию в роли "Поставщик" по ссылке: https://smarttender.biz/reestratsiya/step1.

Участие в коммерческих закупках — бесплатное.

Бесплатный переход на аналог российского 1С

Сегодня весь мир и в первую очередь Украина отказываются от российского рынка и продукции. Поэтому площадка SmartTender.biz предлагает как можно быстрее переходить с 1С и его российских аналогов на альтернативный украинский продукт — MASTER:Бухгалтерия. До конца апреля любая желающая компания может бесплатно подключить это программное обеспечение.

Реклама

Чтобы оставить заявку на подключение или получить консультацию, заполните эту форму.

О площадке SmartTender.biz

SmartTender.biz является одной из первых и самых больших площадок для проведения закупок в Украине. С 2013 года представители малого, среднего и крупного бизнеса находят с ее помощью нужных заказчиков. Сейчас на платформе работает более 7 000 коммерческих организаторов (среди них треть компаний из списка ТОП-200 Forbes). Это, например, "Эпицентр", "Ковальская", УкрСиббанк, Interpipe, OnePrice, EVA, "Щедро", Uklon, фармацевтическая компания "Дарница" и многие другие. Все они регулярно закупают товары, работы и услуги и продолжают делать это даже в период военного положения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Оторванные конечности, большая кровопотеря: в полиции рассказали о жертвах удара РФ по Краматорску Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Компенсация за разрушенное жилье – дадут ли украинцам право выбора София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!
Слава Україні!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.78

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41100.51

Cardano (ADA)

0.96

Bitcoin Cash (BCH)

304.2

Ethereum Classic (ETC)

38.24

Litecoin (LTC)

105.11

Theta (THETA)

3.07

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять