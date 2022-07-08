Банковские мобильные приложения для предпринимателей – требование времени или необходимость?

Время – это деньги. Особенно когда это касается собственного бизнеса.
Именно поэтому предприниматели так ценят все нововведения и ноу-хау, которые способны экономить их ценнейший ресурс и позволяют большую часть времени посвящать своей бизнес-деятельности.
К адептам диджитализации все больше стали относить и украинские банки, значительно продвинувшиеся в развитии и предоставлении услуг через дистанционные каналы обслуживания. Их интернет-банкинги все больше стали напоминать настоящие экосистемы, через которые предприниматели могут решить самые актуальные вопросы.
Но когда важны мобильность и удобство, не хватает времени не только на посещение отделений, но даже на то, чтобы открыть лэптоп для входа в веб-версию своего банкинга, пригодятся мобильные приложения.
Однако такая опция доступна еще не во всех банках.
Так, приложение одного из украинских банков ПУМБ Digital Business разработано сразу для двух операционных систем – iOS и Android.
Его основной функционал позволяет пользователям:
- быстро проходить авторизацию с помощью биометрии;
- пересматривать операции и остатки по счетам;
- подписывать платежи по электронному ключу;
- создавать платежи по свободным реквизитам;
- переводить средства на личные и корпоративные карты;
- создавать и подписывать платежи в национальной валюте электронным ключом;
- смотреть все поступившие на подпись платежи в едином окне "На подпись вам";
- формировать и отправлять квитанции и реквизиты в формате PDF;
- отслеживать статусы платежей и их детали;
- а также удобно фильтровать платежи по статусу.
Не менее полезными выглядят и другие дистанционные удобства приложения:
- подписывать документы одним единым электронным ключом (КЭП) на внешних государственных и частных платформах через считывание QR-кода (более 70 площадок в перечне);
- покупать военные облигации;
- и даже вносить свой вклад в приближение победы Украины, направляя благотворительные платежи в поддержку ВСУ и гуманитарные платежи для помощи украинцам.
С начала действия его активными пользователями уже стали более 12 тыс. клиентов банка.