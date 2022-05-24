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Акордбанк приобрел 30 многоцелевых пикапов и бронированных авто для ВСУ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 мая, 12:39
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Часть внедорожников от Акордбанка уже передана десантно-штурмовым войскам и артиллерийским бригадам

Акордбанк внес очередной вклад в поддержку Вооруженных Сил Украины – приобрел 30 многоцелевых пикапов и бронированных авто для передачи ВСУ с целью защиты наших военных и уничтожения оккупантов. Кроме передачи ВСУ и правоохранительным органам 30 бронированных инкассаторских авто и бронежилетов сразу в начале военной агрессии России, в течение мая дополнительно были приобретены для нужд ВСУ еще авто. Часть внедорожников уже передана десантно-штурмовым войскам и артиллерийским бригадам на востоке и юге Украины. Кроме автотранспорта Акордбанк покупает и передает нашим защитникам гуманитарную помощь и профессиональные дроны, которые кроме стандартного функционала также доставляют "приятные" сюрпризы оккупантам.

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"Мы и дальше будем поддерживать наших защитников в борьбе против российских оккупантов. На этой неделе готовим для передачи ВСУ новую партию пикапов и бронированных автомобилей, которая состоит из нескольких автовозов и будем продолжать эту поддержку до дня победы Украины. Уже есть договоренность с клиентами и партнерами Акордбанка по поводу совместных решений в этом направлении. Уверен, что Украина обязательно будет освобождена от рашистского нашествия благодаря нашим героическим воинам, сплоченности украинской нации и помощи западных партнеров. И пока враг на нашей земле, каждый украинец по паспорту или по зову сердца, независимо от должности или сферы деятельности, в Украине или за границей должен делать все возможное и невозможное для помощи нашим военным и победы Украины над страной-оккупантом", – отметил Алексей Руднев, председатель правления ПАО "КБ АККОРДБАНК".

Напомним, с начала войны России против Украины Акордбанк открыл в приложении возможность перечисления средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Достаточно выбрать "Оплата услуг" — "Поддержка армии" и перечислить деньги. Клиенты и команда Акордбанка уже перечислили более 75 млн грн в помощь нашим военным.

Приближаем нашу победу вместе! Поддерживаем Вооруженные Силы Украины! Все будет Украина!

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