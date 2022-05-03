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Банк передал украинской армии несколько десятков бронированных автомобилей

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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3 мая, 18:17
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А клиентам, которые защищают Украину в рядах ВСУ или ТрО, Акордбанк обещает отменить проценты и комиссии по кредитам

С начала военной агрессии России против Украины Акордбанк открыл в приложении возможность перечисления средств на нужды Вооруженных Сил Украины. "Мы максимально упростили сервис в Интернет-Банкинге, достаточно выбрать "Оплата услуг" — "Поддержка армии" и перечислить деньги", – сообщили в банке.

Клиенты и команда Акордбанка уже перечислили более 75 млн грн в помощь нашим военным. Акордбанк внес еще один вклад в победу Украины в войне: передал несколько десятков бронированных инкассаторских автомобилей на нужды украинской армии. Это в некоторой степени усложнило работу инкассации, но поможет нашим героическим воинам. В то же время инкассаторская служба Акордбанка продолжает обслуживать государственные и коммерческие предприятия.

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Акордбанк досрочно перечислил в бюджет Украины часть налога на прибыль, а всем клиентам, которые были мобилизованы в ряды ВСУ или ТрО и защищают наше государство, отменяет проценты и комиссии по кредитам – достаточно просто позвонить в контакт-центр по тел. 0 800 503 880 или по тел. (044) 538-18-61. По всем потребительским кредитам физических лиц в марте установлена льготная процентная ставка 0,001%, а с апреля внедрены специальные условия реструктуризации и снижения процентов для тех, у кого возникли временные финансовые трудности.

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