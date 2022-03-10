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АВК знает, что украинская армия — самая сильная, а люди — самые лучшие

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10 марта, 19:33
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Компания АВК принимает заявки от волонтеров, уполномоченных представителей ТРО и ВСУ для организации помощи

BRUNCH продолжает обеспечивать население Украины и активно отгружает продукцию в сети и на благотворительность. Наш ассортимент можно увидеть на полках во многих городах Украины.

Делаем все возможное для воли и свободы Украины и украинцев. Сейчас принимаем заявки от волонтеров, уполномоченных представителей ТРО и ВСУ для организации помощи от компании АВК. Обратите внимание, заявки на помощь принимаются только по следующим областям Украины: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Николаевская, Херсонская. За быстрой помощью соединитесь с территориальным менеджером, указанным в таблице, или напишите официальное письмо на электронную почту: [email protected]

Только вместе – мы сила. Мы, украинцы, невероятные! Каждый из наших сотрудников вносит вклад в это непростое время.

Мы сильны, мы едины, мы – победа!

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