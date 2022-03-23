АТБ запустил национальный проект сбора гуманитарной помощи для ВСУ и ТРО

Корпорация АТБ запустила национальный проект сбора гуманитарной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости для нужд подразделений ВСУ и ТРО в магазинах собственной торговой сети.
Только за первые дни реализации проекта было собрано более 8 тонн необходимых товаров и продуктов питания.
На сегодняшний день почти в каждом, а вскоре во всех действующих магазинах торговой сети "АТБ", сформирован соответствующий пункт сбора гуманитарной помощи, который координирует и передает подразделениям ВСУ и ТРО необходимые продукты, товары, медицинские средства и средства экипировки.
Каждый украинец теперь может внести свой вклад в обороноспособность нашей страны, предоставив необходимую помощь в ближайшем действующем магазине АТБ.
Список действующих магазинов можно посмотреть здесь:
https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/perelik-pracyuyuchih-magaziniv-merezhi-atb
Информация о перечне необходимой помощи и порядке ее передачи расположена на входе в магазин.
Напомним, что с начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация АТБ предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму более 50 миллионов гривен.
Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям при эвакуационных мероприятиях, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.
Для поддержки обороноспособности страны корпорацией АТБ перечислено в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.
С начала войны вся большая команда корпорации АТБ работает в усиленном режиме 24/7. Делает все возможное, чтобы максимально обеспечить население страны продуктами питания и товарами первой необходимости.
Держим строй!
Все будет Украина!