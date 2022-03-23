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АТБ запустил национальный проект сбора гуманитарной помощи для ВСУ и ТРО

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23 марта, 12:01
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АТБ поддерживает армию и гражданское население Украины
АТБ допомогає
АТБ допомогає / Фото: АТБ

Корпорация АТБ запустила национальный проект сбора гуманитарной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости для нужд подразделений ВСУ и ТРО в магазинах собственной торговой сети.

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Только за первые дни реализации проекта было собрано более 8 тонн необходимых товаров и продуктов питания.

На сегодняшний день почти в каждом, а вскоре во всех действующих магазинах торговой сети "АТБ", сформирован соответствующий пункт сбора гуманитарной помощи, который координирует и передает подразделениям ВСУ и ТРО необходимые продукты, товары, медицинские средства и средства экипировки.

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Каждый украинец теперь может внести свой вклад в обороноспособность нашей страны, предоставив необходимую помощь в ближайшем действующем магазине АТБ.

Список действующих магазинов можно посмотреть здесь:
https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/perelik-pracyuyuchih-magaziniv-merezhi-atb

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Информация о перечне необходимой помощи и порядке ее передачи расположена на входе в магазин.

Напомним, что с начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация АТБ предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму более 50 миллионов гривен.

Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям при эвакуационных мероприятиях, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.

Для поддержки обороноспособности страны корпорацией АТБ перечислено в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.

С начала войны вся большая команда корпорации АТБ работает в усиленном режиме 24/7. Делает все возможное, чтобы максимально обеспечить население страны продуктами питания и товарами первой необходимости.

Держим строй!
Все будет Украина!

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