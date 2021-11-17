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"АТБ" вместо 30 га новых лесов подарила Украине в юбилейный тридцатый год Независимости 45 га

Актуально
17 ноября, 15:47
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Корпорация "АТБ" высадила 45 га вместо 30, а ее руководитель Борис Марков пообещал продолжить восстановление лесов в следующем году

Вместо анонсированных 30 га новых лесных насаждений корпорация "АТБ", управляющая одноименной национальной сетью из свыше 1200 магазинов во всех уголках Украины, подарила стране в тридцатый, юбилейный, год Независимости 45 га новых лесов в четырех областях.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации после завершения высаживания деревьев в лесничествах в первой половине ноября.

"Для реализации этого проекта Благотворительный фонд "АТБ" закупил 180 тысяч саженцев и сеянцев деревьев. В рамках этой экоакции к тридцатилетнему юбилею Независимости Украины на протяжении ноября в четырех областях Украины созданы участки новых лесных насаждений. Николаевская, Запорожская и подконтрольная Украине часть Луганской области получили 15 га лесов каждая, где были высажены свыше 33 тысяч, 24 тысяч и без малого 23 тысячи саженцев молодых деревьев соответственно. А в шести районах Ивано-Франковской области уже приживаются свыше 98 тысяч молодых деревьев на 30 га лесных угодий", — рассказали в пресс-службе крупнейшего украинского ритейлера национального масштаба.

"Наша инициатива получила активный отклик руководителей лесных хозяйств и полное содействие с их стороны: мы так увлеклись этим проектом, что вместо анонсированных к 30-летнему юбилею Независимости Украины 30 га лесов высадили аж 45! Мы не могли остаться равнодушными в вопросе восстановления тех лесов, которые больше всего нуждались в помощи человека и социально ответственного бизнеса",прокомментировал завершение первой волны проекта по спасению и расширению лесных насаждений Украины Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Экоинициатива крупнейшей национальной сети магазинов-дискаунтеров "АТБ" и ее благотворительного фонда реализована совместно с областными государственными лесными хозяйствами и Государственным агентством лесных ресурсов.

На своей странице в соцсети Facebook Борис Марков напомнил о важности возрождения лесных насаждений. "За последние три десятилетия человечество уничтожило около 420 млн га леса. Это в семь раз превышает площадь Украины! В целом за последние 20 лет потери леса только в украинских Карпатах составили около 170 тысяч гектаров, а всего по стране — более миллиона! Забота об окружающей среде и экологии сегодня не только относится к целям устойчивого развития любого бизнеса, это еще и долгосрочная инвестиция для наших детей и внуков – в развитие и процветание нашей страны", — отметил генеральный директор корпорации "АТБ".

Вместе с тем он пообещал, что в следующем году корпорация "АТБ" реализует очередную волну масштабного проекта по высаживанию лесов во всех регионах Украины, и призвал присоединяться к этой инициативе всех неравнодушных.

Корпорация "АТБ" объединяет крупные украинские предприятия, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, управления активами, производства и продажи продуктов питания. Предприятия корпорации "АТБ" обеспечивают работой свыше 70 тыс. сотрудников и входят в перечень крупнейших украинских компаний – налогоплательщиков.

деревьялесаАТБ
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