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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Атака на крупный бизнес в Украине. "Форбс" разбирался: кто следующий

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 февраля, 15:30
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Список потенциальных ответчиков в "рентном деле" может расшириться, считают эксперты
/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Налоговики выставили миллиардные счета "Метинвесту" Рината Ахметова и криворожскому комбинату "АрселорМиталл", входящему в металлургическую империю Лакшми Миттала. Но атаки силовиков незаконны, и у компаний есть все шансы выиграть суды. Как сообщает "Главком", об этом пишет "Форбс Украина".

"В первый день февраля на криворожские ГОКи группы "Метинвест" пришли с обысками СБУ, БЭБ и прокуратура: Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследует дело о занижении рентной платы за пользование недрами ГОКами "Метинвеста" в 2018-2020 годах. Претензии государства к "Метинвесту" БЭБ оценил в 18 млрд грн", – пишет издание.

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По их информации, дело касается подхода к расчету рентных платежей: налоговые органы считают, что должен облагаться конечный продукт (обогащенная руда, или концентрат-окатыши). А добывающие предприятия доказывают, что рента должна уплачиваться только за добытую руду, а часть процесса обогащения – это производственная деятельность.

"Представим, что руда, которую мы добыли, – это сорванный помидор, – говорит заместитель гендиректора АМКР, адвокат Артем Филипьев. – Мы платим ренту со стоимости помидора, а нам говорят: "Ренту надо платить со стоимости томатного сока, так как томатный сок и помидор – это одно и тоже".

Попытка наложить задним числом рентные ставки на стоимость конечной продукции связаны с намерением закошмарить бизнес по надуманной причине, пояснили изданию эксперты. Ведь если претензии силовиков объективны, почему ни у кого не возникает аналогичных вопросов к добывающим марганцевую руду ГОКам Игоря Коломойского? Но следующей "жертвой" властей, как прогнозируют аналитики, станет металлургическая компания "Ferrexpo".

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"Претензии со стороны налоговой могут возрасти, как и расшириться список потенциальных ответчиков в "рентном деле". Но у горнодобывающих компаний хорошие шансы на победу в украинских судах", – говорится в сообщении инвесткомпании Concorde Capital, которое цитирует издание.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что власть оказывает выборочное давление на бизнес в Украине, в то же время оказывает многочисленные преференции "близким" олигархам, и отметил, что это очевидное свидетельство связи власти Зеленского с Коломойским.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила: власть должна помогать работе крупного честного бизнеса, поскольку он платит миллиардные налоги в госбюджет, а не давить на него, уничтожая репутацию Украины в глазах международной общественности.

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