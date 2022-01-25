Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Аналитики призвали депутатов не поддерживать проект об "экономическом паспорте"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 15:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реализация программы может привести к увеличению госдолга страны, предостерегают эксперты
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Аналитические центры и эксперты призвали народных депутатов не поддерживать законопроект №6394 о введении "экономического паспорта" украинца: он несет многочисленные угрозы экономике страны, ведь может привести к росту государственного долга и уменьшению ряда выплат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Центра экономической стратегии, опубликованное на официальном сайте.

Реклама

"Согласно пакету законопроектов, представленных президентом, Фонд предлагается создать за счет поступлений от ренты на добычу полезных ископаемых. Однако, несмотря на внешнюю политическую и социальную привлекательность, это предложение несет целый ряд вполне реальных экономических угроз", - предупреждают аналитики.

Львиная часть ренты на пользование недрами идет на финансирование общественно важных расходов: образования, здравоохранения, помощи малоимущим семьям, а также расходов Пенсионного фонда Украины. И перенаправить ее на другие цели – значит уменьшить финансовый ресурс, доступный для покрытия этих потребностей, подчеркивают экономисты.

"Причем речь идет об уменьшении ресурсов для финансирования социальных нужд сегодня – с тем, чтобы отдать эти средства молодежи через 18 лет. Не считая, каким будет наше благосостояние через 18 лет на момент соответствующих выплат", - отмечается в обращении.

Реклама

По предварительным оценкам экспертов, бюджетные расходы в форме вкладов в Фонд могут в 2030 году составить около 1% ВВП в год. Это примерно треть бюджетного дефицита, который считается безопасным (около 3% ВВП), примерно одна десятая расходов Пенсионного фонда или треть расходов на оборону сегодня.

"Второй путь – увеличить бюджетный дефицит: проекты законов не предусматривают инвестирование накопленных денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего государственного займа. То есть Фонд, по сути, будет сразу возвращать средства в бюджет", - объясняют аналитики.

Это, в свою очередь, означает увеличение госдолга страны, обслуживание которого будет ложиться на плечи каждого следующего правительства, причем объем этих обязательств будет постоянно расти. Фактически закон просто обяжет будущие правительства и будущих налогоплательщиков выплачивать из бюджета помощь молодежи. А пока это время не придет – управляющие фондом будут получать комиссионные выплаты.

Реклама

"Решение о создании Фонда – это ежегодное наращивание долга сейчас для получения политических дивидендов (популизма) сегодня. Такие идеи удобны тем, что электоральные бонусы от них можно получить уже сейчас, а реализовывать их придется преемникам во власти со всеми соответствующими политическими и экономическими последствиями", - резюмируют экономисты.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.

В свою очередь, аналитик Сергей Фурса назвал эту инициативу чистым популизмом и манипуляцией, которая приведет к наращиванию долгов государственного бюджета и закончится очень плохо для экономики Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Готовятся ко вторжению? В Харькове проверяют бомбоубежища Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Газпром" объявил "итальянскую забастовку": как Россия ухудшает газовый кризис в Европе София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36449.13

Cardano (ADA)

1.03

Bitcoin Cash (BCH)

287.69

Ethereum Classic (ETC)

23.75

Litecoin (LTC)

107.2

Theta (THETA)

2.63

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,79
19,10
32,79
32,54
32,09
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,70
31,00
19,01
37,97
32,91
35,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять