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Аналитик рассказал, что ожидать бизнесу в 2022 году

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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31 января, 15:44
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Украинский бизнес будут "кошмарить" налоговики, получив для этого больше полномочий, считает Сергей Фурса
/ Фото: Pixabay

С 1 января в Украине вступил в силу скандальный закон №5600, который вносит немало изменений в Налоговый кодекс. Особенно недовольны этим предприниматели всех уровней, поскольку закон "закручивает гайки" легальному бизнесу, который и так пострадал, пишет "Главком".

"Закон 5600 очень негативно воспринимается всем бизнесом по одной простой причине – потому что не реформированная налоговая, которая является главным коррупционным органом, получает больше полномочий", – поясняет инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

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По его мнению, ради дополнительных доходов украинский бизнес будут "кошмарить" налоговики, получив для этого больше полномочий.

"Когда бизнес кошмарят – вы не инвестируете, а сворачиваете деятельность. А некоторые предприниматели даже уходят, и это очень негативно влияет на весь инвестиционный климат в стране. Налоги надо платить. Но в первую очередь надо реформировать налоговую", – говорит аналитик.

Ранее также стало известно, что при подготовке "ресурсного" закона власть консультировал одиозный олигарх Игорь Коломойский: он давал советы по налогообложению полезных ископаемых. В результате ставка ренты на добычу железной руды была повышена, а вот ставка на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывает Коломойский, оставлена без изменений. Поэтому бюджет недополучает около 600 млн грн ежегодно.

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Такая дискриминация в подходах к налогообложению вызвала критическую реакцию на действия власти со стороны нардепов и экспертов. Так, народный депутат Олег Синютка заявил, что власть использует законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" – снизили. А экономические эксперты заявили, что из-за постоянного повышения налогового давления украинский бизнес будет активнее уходить в "тень".

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