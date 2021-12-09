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Американцы продали уголь в Украину по формуле Роттердам+ с учетом фрахта

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
9 декабря, 09:18
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Объем очередной партии угля из США – 66 тысяч тонн
Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК

Цена на американский уголь, который 2 декабря прибыл в Украину для компании ДТЭК, сформирована на основании котировок API2 (порт Роттердам, Нидерланды) плюс стоимость фрахта 30-35 долларов/тонна. Об этом пишет "Хвиля".

Поставщиком угля выступил международный трейдер Jera (Япония). Объем партии 66 тыс. тонн.

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Напомним, в конце ноября государственная компания "Центрэнерго" также приобрела американский уголь, прописав в контракте формулу "Роттердам+", по данным агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, который предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Второе судно прибыло 2 декабря. Еще 5 кораблей ожидаются по последним данным в декабре-январе для ДТЭК Энерго.

Напомним, индекс API2 плюс доставка в 2016-2019 году использовался для определения цены на энергетический уголь в формуле "Роттердам+".

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