Альфа-Банк Украина выделил 60 млн гривен на помощь защитникам Украины

Банк осуществляет целевое финансирование и закупает самое необходимое для ВСУ и ТрО

На деньги Альфа-Банк были приобретены, в частности, автомобиль и тепловизоры для защитников Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военного положения Альфа-Банк Украина выделил из собственного бюджета 60 млн гривен на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

Так, в первые дни военных действий было осуществлено целевое финансирование ВСУ на 10 млн грн. Дополнительно на средства банка для ВСУ и ТрО было приобретено:

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52 тепловизора и 50 биноклей на общую сумму свыше 4,5 млн грн для территориальной обороны и Вооруженных сил Украины;

7 приборов ночного видения, стоимость которых составляет более 350 тыс. грн. Один из приборов был передан сотруднику банка, который служит в рядах ВСУ;

6 квадрокоптеров для защитников Киева, Василькова и других городов, а также 44 айфона для управления;

1 рентгеновскую передвижную систему за 1,9 млн грн;

1 подзорную трубу для защитников Мариуполя за 28,3 тыс. грн.

Также банк обеспечил силы ТрО и ВСУ в более чем 16 городах тактическим снаряжением и оснащением (бронежилетами и бронеплитами, обувью, комплектами военной формы), тактическими аптечками и турникетами на общую сумму более 8,5 млн грн. Дополнительно представителям ТрО Одессы, Киева и других городов Украины были переданы пищевые продукты на сумму 900 тыс. грн.

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Кроме того, нашим защитникам закуплены и отправлены крайне нужные им лекарства. Так, Территориальная оборона Житомира получила лекарства на сумму 758 тыс. грн, Львова – более чем на 166 тыс. грн, Броваров – более чем на 714 тыс. грн.

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Из выделенного бюджета на помощь Альфа-Банк Украина также закупил бронированный автомобиль для защитников Киева и профинансировал ремонт автотранспорта Вооруженных сил и ТрО около 10 городов Украины на общую сумму более 3 млн грн. Кроме того, банком закуплены дроны и комплектующие детали к ним на сумму свыше 1,9 млн грн.

Дополнительно в пользование защитников Украины было передано 33 специализированных инкассаторских автомобилей банка и закуплено топливо для транспортных средств защитников Украины на сумму свыше 2 млн грн.

В целом с начала военного положения Альфа-Банк Украина оказал помощь:

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20 подразделениям ВСУ;

35 подразделениям территориальной обороны;

полку "Азов" г. Мариуполь и подразделениям морских пехотинцев;

3 добровольческим батальонам;

подразделения морских пехотинцев;

6 городским советам (на нужды ТрО и ВСУ).

Также банк оказал содействие временно перемещенным лицам, в том числе сотрудникам банка, в Ужгороде, Тернополе, Хмельницкой области, больнице в Харькове, национальной полиции г. Киев и г. Днепр и военной администрации г. Киев.

Напомним, в мобильном приложении банка разработан удобный шаблон "Помощь ВСУ" и "Помощь пострадавшим" для проведения платежа в один клик, настроена возможность перевода денег с карты єПідтримка.