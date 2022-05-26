Альфа-Банк Украина выделил 60 млн гривен на помощь защитникам Украины

С начала военного положения Альфа-Банк Украина выделил из собственного бюджета 60 млн гривен на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.
Так, в первые дни военных действий было осуществлено целевое финансирование ВСУ на 10 млн грн. Дополнительно на средства банка для ВСУ и ТрО было приобретено:
- 52 тепловизора и 50 биноклей на общую сумму свыше 4,5 млн грн для территориальной обороны и Вооруженных сил Украины;
- 7 приборов ночного видения, стоимость которых составляет более 350 тыс. грн. Один из приборов был передан сотруднику банка, который служит в рядах ВСУ;
- 6 квадрокоптеров для защитников Киева, Василькова и других городов, а также 44 айфона для управления;
- 1 рентгеновскую передвижную систему за 1,9 млн грн;
- 1 подзорную трубу для защитников Мариуполя за 28,3 тыс. грн.
Также банк обеспечил силы ТрО и ВСУ в более чем 16 городах тактическим снаряжением и оснащением (бронежилетами и бронеплитами, обувью, комплектами военной формы), тактическими аптечками и турникетами на общую сумму более 8,5 млн грн. Дополнительно представителям ТрО Одессы, Киева и других городов Украины были переданы пищевые продукты на сумму 900 тыс. грн.
Кроме того, нашим защитникам закуплены и отправлены крайне нужные им лекарства. Так, Территориальная оборона Житомира получила лекарства на сумму 758 тыс. грн, Львова – более чем на 166 тыс. грн, Броваров – более чем на 714 тыс. грн.
Из выделенного бюджета на помощь Альфа-Банк Украина также закупил бронированный автомобиль для защитников Киева и профинансировал ремонт автотранспорта Вооруженных сил и ТрО около 10 городов Украины на общую сумму более 3 млн грн. Кроме того, банком закуплены дроны и комплектующие детали к ним на сумму свыше 1,9 млн грн.
Дополнительно в пользование защитников Украины было передано 33 специализированных инкассаторских автомобилей банка и закуплено топливо для транспортных средств защитников Украины на сумму свыше 2 млн грн.
В целом с начала военного положения Альфа-Банк Украина оказал помощь:
- 20 подразделениям ВСУ;
- 35 подразделениям территориальной обороны;
- полку "Азов" г. Мариуполь и подразделениям морских пехотинцев;
- 3 добровольческим батальонам;
- подразделения морских пехотинцев;
- 6 городским советам (на нужды ТрО и ВСУ).
Также банк оказал содействие временно перемещенным лицам, в том числе сотрудникам банка, в Ужгороде, Тернополе, Хмельницкой области, больнице в Харькове, национальной полиции г. Киев и г. Днепр и военной администрации г. Киев.
Напомним, в мобильном приложении банка разработан удобный шаблон "Помощь ВСУ" и "Помощь пострадавшим" для проведения платежа в один клик, настроена возможность перевода денег с карты єПідтримка.