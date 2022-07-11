Альфа-Банк становится Сенс Банком

Альфа-Банк сообщает об изменении своего названия

Как стало известно FinClub, сегодня Альфа-Банк меняет название на Сенс Банк, о чем уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", – говорится в письме кредитного учреждения. – На английском банк теперь будет именоваться "Joint Stock Company Sense Bank".

Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым поверенным их представителем болгарского экономиста и бывшего государственного деятеля Симеона Дянкова.

"Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", — подчеркивал господин Дянков.

Тогда FinClub предполагал, что банк сменит название на "Сенс". Мобильное приложение уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Банк отнесен НБУ к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов украинских банков) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.