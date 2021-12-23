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Ахметов пообещал защищать свободу слова в Украине

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
23 декабря, 14:50
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Бизнесмен заявил в комментарии The Washington Post, что будет защищать институт свободы слова в Украине

Владелец телеканалов "Украина" и "Украина 24" бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий, вышедший в статье The Washington Post 23 декабря, посвященной политической ситуации в Украине, сообщает "Главком".

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"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", – сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

Бизнесмен заявил, что принадлежащие ему медиа всегда предоставляли и будут предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.

"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов", – подчеркнул Ринат Ахметов.

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На вопрос об отношении к закону об олигархах Ахметов сообщил, что не против закона как такового, но против ограничения прав человека и базовых принципов демократии.

"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формированием списка врагов народа", – сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

По данным The Washington Post, каждый третий украинец считает закон об олигархах элементом популизма и попыткой президента Владимира Зеленского повысить свой рейтинг.

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Как сообщалось ранее, член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский заявлял, что телеканалы "Украина" и "Украина 24" делают все возможное для защиты института свободы слова в Украине.

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