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Ахметов отдал на помощь Украине 2,4 млрд грн

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 июня, 10:40
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Бизнесмен передал средства на гуманитарные программы и поддержку ВСУ
Ринат Ахметов передал на гуманитарные программы и помощь ВСУ 2,4 млрд грн
Ринат Ахметов передал на гуманитарные программы и помощь ВСУ 2,4 млрд грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны направили на помощь Украине – вооруженным силам и гражданам – 2,4 млрд грн, сообщили в компании SCM.

"Значительная часть этой суммы – гуманитарная помощь мирным. За 90 дней войны Фонд Рината Ахметова передал 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и 185 тысяч продуктовых наборов. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральными и местными властями", – сообщили в компании.

В общей сложности гуманитарная помощь охватила на данный момент 2,5 млн человек.

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"Крайне важным направлением остается поддержка ВСУ, ТрО и других силовых подразделений, ведущих борьбу за Украину. Наши защитники получили автотранспорт, дроны, специальные технические средства (от тепловизоров до дальномеров), фортификационные сооружения, одежду и обувь, бронежилеты и каски, аптечки и турникеты, рации, горючее и т.д.", – отметили в SCM.

В прифронтовых городах благодаря инициативе бизнесов "Метинвест" и ДТЭК "Спасаем жизнь" создается стратегический запас продуктов, больницы получают необходимые препараты и материалы, социально незащищенные категории – вещи первой необходимости.

В городах и городках присутствия бизнесов SCM развернуты центры поддержки граждан. В первую очередь помощь оказывается социально незащищенным лицам и вынужденным переселенцам. Для эвакуированных создаются рабочие места. Коммунальным службам населенных пунктов предоставляется все возможное – от топлива до средств индивидуальной защиты работников. Эвакуационные поезда "Укрзалізниці" получают на безвозмездной основе уголь.

С начала полномасштабной войны ДТЭК бесплатно предоставляет электроэнергию для более 100 учреждений здравоохранения и оборонных учреждений. Благодаря этому бюджетные и коммунальные учреждения сэкономили 137 млн грн.

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Футбольный клуб "Шахтер" развернул на стадионе "Арена Львов" Shelter Centre, принявший уже сотни переселенцев. Клуб провел серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Средства от реализации билетов и рекламы (всего 25,6 млн грн) были направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

Фонд Рината Ахметова также занимается наполнением музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Сейчас уже собрано более 15 тысяч историй людей, пострадавших от войны.

Напомним, предприятия SCM по инициативе Рината Ахметова первыми, еще до 24 февраля, досрочно направили в бюджет 1 млрд грн налогов (более 30 млн долларов) для повышения обороноспособности страны и поддержки экономики.

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По данным Forbes, помощь Ахметова является крупнейшей среди представителей крупного украинского бизнеса

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