Аднан Киван: после перезагрузки Kyiv Post станет больше и лучше

Обновленное издание будет выходить не только на английском, но и на украинском, русском и арабском языках

Популярное в Украине англоязычное издание Kyiv Post меняет формат и планирует стать мультимедийным. Процесс перезагрузки издания займет около месяца.

Об этом РБК-Украина сообщил владелец издания, бизнесмен Аднан Киван.

По его словам, на этот период Kyiv Post временно приостановит свою работу.

Для Украины стратегически важно развивать медиа нового формата. Для этого Kyiv Post усилит команду лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.

"Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видеоконтентом. Kyiv Post станет больше и лучше", – заявил Аднан Киван.

Напомним, Kyiv Post – еженедельная англоязычная газета, издаваемая в Киеве. Первая и наиболее популярная англоязычная газета Украины.