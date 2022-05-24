90 дней войны: Фонд Рината Ахметова оказывает гуманитарную и психологическую помощь жителям Украины

Помощь от фонда получили более 1,106 миллиона человек, пострадавших от войны

Фонд передает медикаменты больницам и оказывает психологическую помощь жителям Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Три месяца назад Россия начала полномасштабную войну на нашей земле. Украина продолжает борьбу, каждый день приближая победу. Все это время Фонд Рината Ахметова концентрирует свои ресурсы на помощи наиболее уязвимым категориям населения и вынужденным переселенцам.

За 90 дней войны Фонд передал для жителей Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 185 тысяч продуктовых наборов. В целом, гуманитарная помощь от Фонда охватила более 1,106 миллиона человек.

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За это время на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 24 тысяч обращений.

Фонд также оказывает психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи, открылись точки во Львове и Ужгороде. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1300 человек.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст.

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Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.