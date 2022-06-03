36% потерявших работу украинцев не знают, как ее искать

Work.ua проведет бесплатный вебинар для соискателей "Швидка допомога з пошуку роботи"

Из-за войны рынок труда Украины претерпел кардинальные изменения. Ключевым фактором стало то, что спрос на работу — огромный. Так что время рынка соискателя закончилось, теперь это рынок работодателя.

Среднее количество отзывов на вакансию выросло в 5-6 раз. Но несмотря на то, что вакансий в Украине все еще в несколько раз меньше, чем до войны, позитивная тенденция на процесс восстановления рынка труда в целом сохраняется.

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Учитывая, что поиск работы сейчас актуален для украинцев как никогда, Work.ua основал волонтерскую инициативу — карьерные консультации.

В рамках этой социальной инициативы для украинцев было обработано более 1 200 запросов на консультации соискателей и проведено более 800 бесплатных консультаций по поиску работы.

Многие из тех, кого консультировали HR-специалисты, не искали работу по 10-15 лет, и сейчас эти люди оказались на рынке труда. Они не уверены в себе:

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36% — не знают, где и как искать работу;

29% — спрашивали, как составлять резюме;

20% — спрашивали о том, как проходить собеседование;

15% — интересовались, как заполнить Linkedin.

Как найти работу во время войны: возможности, которые доступны каждому

Чтобы помочь украинцам, Work.ua планирует провести вебинар "Швидка допомога з пошуку роботи" с ответами на самые распространенные вопросы по составлению резюме и эффективному мониторингу вакансий.

Вебинар состоится 9 июня, пройдет с 17:30 до 19:00 в режиме онлайн-трансляции на YouTube-канале Work.ua.

Участие бесплатное, все желающие смогут его посмотреть. Для этого нужно заполнить форму регистрации.

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Ключевые вопросы, которые будут раскрыты на вебинаре:

что происходит на рынке труда сейчас;

где можно искать работу;

как составить резюме и не совершить ошибок;

о чем писать в сопроводительном письме;

как не попасть на мошенников.

Спикер вебинара — Ольга Тарасевич, директор по персоналу Work.ua. Профессионалка с опытом, которая сама нанимает и точно знает, какие кандидаты привлекают HR.