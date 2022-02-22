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Сергей Магера: Транспортные монополии "душат" бизнес

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22 февраля, 15:44
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Власть решила заняться регулированием транспортных тарифов, но зашла не с той стороны, пишет в своем блоге нардеп Сергей Магера

Украинские транспортные монополии – это своеобразные "государства в государстве", где реальную власть имеют не украинские законы и нормы, а кланы, десятилетиями "кормящиеся" из бюджетов госкомпаний.

Но опасны транспортные монополии не только коррупцией, но и тем, что они тормозят развитие национального бизнеса. Ведь руководитель монополии никогда не думает над ликвидацией непрофильных активов, прекращением практики перекрестного субсидирования направлений бизнеса или оптимизацией производственных издержек. Любые финансовые проблемы в его мире можно решить через механизм повышения тарифов, и неважно, что этот самый механизм ведет компании к абсолютной деградации.

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На пути экономически необоснованных и непродуманных повышений, по идее, должно стоять Министерство инфраструктуры, но, как показывает практика, оно "либо в теме, либо в доле". Ежегодно от решений "Укрзализныци" или "Украэроруха" страдает бизнес. Ведь монополии безосновательно повышают тарифы, заставляя бизнес нести дополнительные расходы и терпеть убытки.

В Европе деятельность транспортных монополий регулируется с помощью учреждений, независимых от президентов, парламентов и правительств. Такой подход позволят прозрачно формировать экономически обоснованные тарифы во всех сегментах транспортного рынка.

Украинская власть тоже решила заняться регулированием транспортных тарифов, но при этом, как всегда, зашла не с той стороны. Похоже, что в словосочетании "независимый регулятор" власть прочитала только второе слово. Иначе как объяснить, что в зарегистрированном в парламенте законопроекте №6514 Национальную комиссию по регулированию на транспорте предлагается подчинить напрямую президенту. В связи с этим возникает сразу несколько вопросов. Первый – зачем наделять главу государства несвойственными ему полномочиями, ведь в этом случае все решения НКРТ могут быть успешно обжалованы в судах?

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Второй вопрос – какую конкретно проблему хотят решить авторы данного з/п: урегулировать на законодательном уровне процесс формирования транспортных тарифов или создать очередную коррупционную кормушку под "крышей" Офиса президента? Судя по содержанию документа, власть решает вторую проблему, таким образом пытаясь насадить режим ручного управления на транспорте. Уверен, что лично президенту это не нужно, но его ближайшее окружение, похоже, "выходит из берегов". Призываю власть отозвать этот нелепый з/п, чтобы потом вместе с бизнесом создать новый, в котором НКРТ станет реально независимой структурой.

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