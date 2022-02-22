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Муса Магомедов: МИУ продолжает экономические "диверсии"

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22 февраля, 15:19
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Народный депутат Украины Муса Магомедов: Призываю президента и премьер-министра внимательнее присмотреться к действиям Мининфраструктуры в отношении бизнеса

О Министерстве инфраструктуры украинский бизнес вспоминает без уважения. В последние годы предприниматели видели от чиновников лишь вредные инициативы, такие как повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки, ограничение сроков эксплуатации вагонов и увеличение тарифов на перевалку грузов в морских портах. Все перечисленные решения принимались чиновниками, несмотря на несогласие бизнеса и безо всякого экономического обоснования. Реформы в железнодорожной и морской сферах Мининфраструктуры провалило, поэтому все финансовые проблемы таких монополий как "Укрзализныця" и АМТП власть решает с помощью увеличения финансовой нагрузки на компании.

Новое "бессмертное произведение" МИУ – инициатива по изменению порядка регистрации линий заграничного плавания. По мнению экспертов, если данное решение будет принято, регистрация новых линий и продление действующих станут практически нереальными, так как условия, выдвигаемые министерством, бизнес не в состоянии выполнить. Эксперты считают, что наибольшие потери в случае принятия документа ожидают экспортеров такой продукции как зерновые, подсолнечное масло, руда, металлопрокат и продукция химической промышленности, которые экспортируются морским транспортом.

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Очередной удар власти по экспорту приведет к еще большему снижению экспортных валютных поступлений в экономику и, как следствие, к дальнейшему ослаблению гривны. В январе Нацбанк потратил на стабилизацию курса национальной валюты 1,5 млрд долл, в феврале – 0,7 млрд долл. Это довольно значительные потери для золотовалютных резервов Украины, которые далеко не безграничны. Снижение объемов экспорта, по прогнозам экспертов, также приведет к снижению поступлений в госбюджет, из-за чего могут начаться перебои с выплатой пенсий и социальных пособий. Предприятия-экспортеры будут вынуждены сокращать производство и работников, что еще больше увеличит инфляцию и нагрузку на фонд занятости.

Призываю президента и премьер-министра внимательнее присмотреться к действиям Мининфраструктуры в отношении бизнеса. Они сегодня больше напоминают экономическую диверсию против украинской экономики, чем регулирование транспортной отрасли. В условиях сохраняющейся угрозы российской военной агрессии мы не можем позволить отдельным чиновникам подвергать рискам экономическую безопасность страны ради своей выгоды.

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