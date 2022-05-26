Жители Вышгородского района получили продукты от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарная помощь для Вышгородского района / Фото: Коллаж: Сегодня
С началом войны Киевщина одна из первых приняла на себя вражеский удар. Более месяца мирные жители находились под ежедневными обстрелами. Кое-где без тепла, газа, света, запасов еды и питьевой воды.
Для того чтобы не допустить гуманитарного кризиса, Фонд Рината Ахметова на протяжении трех последних месяцев доставляет в Киевскую область грузы с продуктовыми наборами.
За это время гуманитарную помощь получили 26,5 тысячи жителей области. В частности, жители Бучи, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки и других населенных пунктов, наиболее пострадавших от военных действий со стороны агрессора.
Очередная тысяча наборов с продуктами первой необходимости была доставлена в Вышгородский район, который также претерпел значительные разрушения. В их состав вошли продукты длительного хранения:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.