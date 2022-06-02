Запорожские защитники получили от Метинвеста 1000 бронежилетов за неделю

Запорожские защитники получили бронежилеты и каски от металлургов / Фото: Коллаж: Сегодня

Запорожские защитники, которые отстаивают Украину на передовой, за неделю получили 1000 бронежилетов и 700 касок. Передала амуницию компания "Метинвест" Ахметова и Новинского.

"С первых дней российского нашествия группа "Метинвест" помогает Вооруженным силам Украины, подразделениям Национальной гвардии и территориальной обороны в городах присутствия. Это наша обязанность как украинской компании. За последнюю неделю подразделениям Нацгвардии мы передали более 1 тысячи бронежилетов и примерно 700 касок "Эта амуниция будет защищать наших военных на передовой, – отметил директор по закупкам Запорожстали Евгений Авджи.

Напомним, что бронепластины для бронежилетов производятся на предприятиях группы "Метинвест". С начала войны металлурги освоили технику их производства. В ВСУ уже передали более 20 тыс. пластин от "Метинвеста".

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Также напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа "Метинвест" передает более 100 тыс. бронежилетов для украинских военных: 90 тыс. бронежилетов изготовят при поддержке группы "Метинвест", еще 20 тыс. бронежилетов закуплено за счет компании за рубежом. Кроме бронежилетов, украинские защитники получили от "Метинвеста" более 3,5 тыс. касок.