За 100 дней войны компания Метинвест направила на помощь украинцам и ВСУ более 1,5 миллиарда гривен

Метинвест передает бронежилеты военным, гуманитарную помощь мирным и варит сталь для обороны Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

За 100 дней войны на проекты помощи Украине компания "Метинвест" Ахметова и Новинского направила более 1,5 млрд грн. Помощь охватила сразу несколько направлений: гуманитарная помощь мирным жителям, обеспечение амуницией и военными принадлежностями защитников, поддержка национальной экономики, а также адаптация сотрудников, эвакуировавшихся с горячих точек на более безопасные территории. Об этом говорится в отчете компании.

"Мы помогаем мирным людям, пострадавшим от военной агрессии РФ – привозим продукты, лекарства. Помогаем украинской армии и силам территориальной обороны. Там, где это возможно, работаем для нужд фронта. И мы не планируем останавливаться. Будем помогать Украине и украинцам столько, сколько нужно", – заявил Ринат Ахметов, акционер группы "Метинвест".

Так, с первых дней войны "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой потребности, которые получили почти 57 тысяч человек – дети, пожилые люди и женщины. Еще 20 000 наборов предоставлены семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям.

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В сотрудничестве с Министерством здравоохранения была развернута программа медицинской помощи в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровске и Авдеевке: от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова городские больницы уже получили препараты, инструменты и оборудование общей стоимостью свыше 60 млн гривен.

С начала войны "Метинвест" также обеспечивает поддержку украинских военнослужащих защитной амуницией, помогающей сохранить жизнь. Компания передает более 100 тысяч бронежилетов для ВСУ и теробороны: часть амуниции производится из сертифицированной спецстали собственного производства предприятий "Метинвеста", другая – закупается за границей. В общей сложности 20 тонн бронестали производит "Метинвест" каждую неделю. Это примерно 2 тысячи бронежилетов.

Так, в мае "Метинвест" передал 500 комплектов бронежилетов и касок военнослужащим Национальной гвардии Украины. Еще 1000 комплектов, состоящих из легких бронежилетов с керамическими плитами, касок и тепловизоров, компания передала Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Стоимость современной оснастки составила 2,5 млн долларов.

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Украинские сухопутные войска получили от "Метинвеста" более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Это оборудование поможет бойцам эффективнее выполнять тактические задания.

Среди тех, для кого закупаются и производятся средства специальной защиты, также работники компании, защищающие Украину на боевых позициях: бронежилеты и каски уже получили более 2000 мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвест". Также компания предоставляет защитное снаряжение сотрудникам коммунальных предприятий и военным медикам. А для оказания первой медицинской помощи раненым бойцам "Метинвест" передал армии 25 тысяч кровоостанавливающих турникетов и аптечек.

Кроме того, для помощи защитникам и обороне городов предприятия Группы и партнеры из стали "Метинвеста" изготовили примерно 60 тысяч железных ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники. Дополнительно по запросу ВСУ и терробороны "Метинвест" предоставил автотранспорт и горючее, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов, и примерно 3 тысячи тонн песка и щебня, 2,4 тысячи железобетонных блоков и плит для обустройства блокпостов и защиты объектов социальной инфраструктуры