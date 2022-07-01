"Я еще не отдаю себе отчета, что мамы больше нет" – телеведущий Андрей Бедняков доверил свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Андрей Бедняков рассказал свою историю и историю родного Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Он покинул город за три дня до войны, отправившись на съемки за границу. 24 февраля утром успокаивал жену, которая с ребенком была в Украине, а затем позвонил по телефону маме и сестре в Мариуполь. Они ответили, что все "как обычно", ведь жители города привыкли слышать взрывы. Через несколько дней связь исчезла — на три недели.

Мама Андрея болела. В первый день войны она сказала: "Это конец". С каждым взрывом женщине становилось все хуже и вскоре она ушла из жизни... Сестра увезла маму из Мариуполя: не хотела хоронить во дворе, как делали другие жители. Одно время она не говорила брату, что мамы уже нет: волновалась, что он будет пытаться приехать.

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"Наверное, поэтому я еще не до конца осознаю, что мамы не стало, потому что я не видел могилы. Когда увижу, наверное, тогда пойму, что мамы нет", — признается Андрей.

Ведущий просил знакомых сходить в район, где жили его близкие, – ему сообщали, что видели сестру, она готовила еду во дворе. Квартира, в которой родился Андрей, сгорела в первые дни, после попадания снаряда. Он рассказал, что некоторые люди, выехав из Мариуполя, не могли разговаривать днями от шока.

"Это мой родной город. Это адская боль. Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни. Не только за личной раной, за мамой, но и за городом – я очень его люблю. И очень жду того дня, когда все мы поедем домой", — делится ведущий.

Смотрите и слушайте его полную историю по ссылке.

Свою историю Андрей Бедняков доверил музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

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