We Benefit запустили бесплатный образовательный проект в сфере IT для подростков

Освітній проект We benefit together / Фото: We benefit

Компания We benefit together, занимающаяся пополнением кадрового резерва в сфере IT с целью создания продуктов для IT компаний, запустила образовательный проект для подростков. На время военных действий в Украине обучение будет вестись бесплатно.

Цель проекта – заполнить образовательный вакуум в период войны, научить подростков IT технологиям и подготовить их к поиску работы в Украине и за ее пределами.

Учеба позволит не только отвлечься от реалий войны и провести время с пользой, но и в дальнейшем открыть все перспективы IT сферы и получить престижную работу в будущем.

Образовательный проект будет функционировать в двух направлениях – программирование и предпринимательская грамотность для создания стартапов.

Присоединиться может каждый желающий, курс будет полезен не только подросткам, но и взрослым.

Детали на сайте: https://webenefit.biz/