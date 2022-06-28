Второй фронт: как мобильные операторы помогают победить врага и спасать жизнь украинцев

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты "Киевстара" обеспечивали связь в осажденном Харькове. / Фото: Коллаж: Сегодня, Киевстар

Победа в войне против России куется не только на передовой. Есть еще один фронт, который мы не всегда видим собственными глазами. Даже во время боевых действий сотрудники технических служб мобильных операторов работают над обеспечением качественной связью как военных, так и всех, работающих на нашу победу. "Сегодня" вместе с техниками "Киевстара" на примере обороны Харькова, больше месяца находившегося в российской осаде, вспомнили, как ремонтные бригады налаживали связь в городе и окрестностях.

Базовая потребность

Когда-то к базовым потребностям человека относились только еда, одежда и безопасность. Но в нашу информационную эпоху в этот перечень нужно добавить еще и связь. Особо важна она во время войны.

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Не зря первое, что пытался уничтожить враг, – это базовые станции мобильных операторов. Россияне понимали, что без связи ухудшается коммуникация между военными, гражданские администрации не могут своевременно реагировать на разрушение и повреждение городской инфраструктуры, а население легко поддается панике, когда теряет связь с родными и друзьями.

Как рассказывают специалисты, доступ к телекоммуникациям сейчас является фундаментальным правом, вторым по значимости после еды, воды и убежища, и столь же важным, как дороги, электроснабжение и забота о здоровье. А в контексте сложившихся в Украине гуманитарных обстоятельств потребность в связи еще более важна.

Поэтому сейчас, как никогда, приобрела значение работа по обеспечению связи для людей – сотрудники телекомкомпаний, работая днем и ночью, обеспечивают надежную и безопасную мобильную связь для того, чтобы украинцы могли общаться с родными, имели доступ к информации и критически значимым цифровым услугам.

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Чтобы понять масштабы разрушений, которые нанес телекоммуникационной инфраструктуре враг, и восстановительных работ, проведенных за первые месяцы войны, приведем несколько цифр. Как рассказали в компании "Киевстар", с начала масштабных военных действий инженеры мобильного оператора устранили десятки тысяч аварийных ситуаций, ремонтные бригады совершили 4 тысячи выездов для ремонта базовых станций, заменили 30 тысяч метров поврежденного волоконно-оптического кабеля.

Героическая оборона Харькова

Работа инженеров мобильных операторов на этой войне стала не менее важна, чем помощь волонтеров или работа медиков. Потому что без качественной связи все приближающие нашу победу не смогут это делать максимально эффективно.

Поэтому с первых дней войны в Харькове инженеры и техники "Киевстара" работали даже во время обстрелов, пытаясь обеспечить связью попавший в осаду врага героический город.

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"Харьков с первых дней войны страдает от многочисленных обстрелов и разрушений. Но город держится, работают спасатели, коммунальные службы. А для того, чтобы они были на связи, в городе работают 20 сотрудников "Киевстара". Они поддерживают работу базовых станций мобильной связи в Харькове, – рассказал "Сегодня" начальник сектора обслуживания сетей "Киевстара".

По его словам, среди проблем, из-за которых больше всего страдает мобильная связь, – исчезновение электропитания, разрывы волоконно-оптического кабеля, разрушение базовых станций в результате обстрелов.

"Несмотря на это, 85% базовых станций мобильной связи в городе работают, обеспечивая харьковчанам необходимые услуги коммуникаций", – рассказывает специалист "Киевстара".

Первые дни войны были наиболее критичны для всех жителей миллионного города.

"Февраль был шокирующим, и люди просто не могли поверить в происходящее. Приблизительно 25 февраля противник уже вышел на окраины Харькова, и было несколько попыток зайти в город – шли уличные бои. Весь март был критическим. Враг обстреливал город с применением авиации и артиллерии. Решения мы принимали мгновенно, на основании нашего опыта, полученного нашими инженерами в подобной ситуации 2014-2015 годов в Луганской и Донецкой областях. Они были максимально просты: сделать что-то быстрое и простое, чтобы вернуть к работе базовую станцию, две, три или целый район", – рассказывает начальник сектора.

В тот самый сложный период специалисты сталкивались не только с обстрелами, но и с нехваткой специалистов. Часть сотрудников ради безопасности выехали в другие области, кого-то призвали в ряды ВСУ, кто-то ушел в территориальную оборону.

"Практически весь март обстрелы только усиливались. Начались отключение света, воды, связи и отопления", – вспоминает начальник сектора.

Во время обстрелов люди в основном оставались дома. Искали наиболее защищенное место в квартире между двумя несущими стенами. Ночью было видно зарево или вспышки от взрывов. Несмотря на это, в Харькове оставалось 10 работников, которые могли принять участие в аварийно-восстановительных работах. Впоследствии к ним присоединились другие сотрудники, которые понемногу возвращались в город.

По словам сотрудника технической дирекции "Киевстара", работа в то время была такой: во время обстрелов технические специалисты вместе с горожанами прятались в бомбоубежищах, а когда наступали относительно спокойные периоды, тут же выезжали на ремонтные работы.

"Во время обстрела никто никуда почти не выезжал. Жизнь работников – самая большая ценность. Поэтому работали в промежутках между обстрелами. Нередко были случаи, когда мы начинали ремонтные работы, а обстрелы со стороны россиян возобновлялись. Наши сотрудники прятались в убежищах или жилых сооружениях" – рассказывает специалист.

Переломный момент

Главной задачей было обеспечить альтернативное энергоснабжение, ведь из-за отсутствия электропитания в городе не могло работать много базовых станций мобильной связи.

"Работа велась по согласованию с облэнерго, нашими арендодателями, городскими властями. Позже появилась возможность начать аварийно-восстановительные работы по городу. Сложности – обстрелы, множество блокпостов в городе, большие повреждения инфраструктуры, особенно энергоснабжения. Очень много объектов не работало из-за отсутствия электроэнергии", – вспоминает специалист "Киевстара".

Часть сотрудников Харьковского сектора технической дирекции "Киевстар" выехали в соседние области и оттуда организовали логистические поставки оборудования и материалов для обеспечения работы сети. Так, из Днепра в Харьков завозили дизель-генераторы, горючее, волоконно-оптические кабели. Удалось наладить работу большинства базовых станций от дизель-генераторов.

Харьковские телекоминженеры получали от коллег из других городов информационную и аналитическую поддержку. Для этого с первых дней войны работает онлайн-канал технической дирекции "Киевстара", где специалисты оперативно обсуждают разные ситуации в сети и находят решение. Но многие решения принимались на месте, потому что лучше оставшихся в Харькове сотрудников никто обстановку не знал.

"Иногда ситуация требовала нестандартных решений. Часто приходилось строить новые радиорелейные пролеты для включения базовых станций. Для этого наши инженеры шли на риски, снимали детали с разрушенных врагом объектов на временно оккупированной территории, – вспоминает начальник Харьковского сектора. – Благодаря этому мы практически собрали базовую станцию в Малой Рогани и обеспечили этот поселок и близлежащие населенные пункты связью и мобильным интернетом", – рассказывают специалисты "Киевстара".

Все это время специалистам помогало в работе понимание ее важности и наличия связи и мобильного интернета во всех районах Харькова и области.