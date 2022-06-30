Военные Национальной гвардии получили партию в 1000 бронежилетов от компании Метинвест

Компания "Метинвест" передала бойцам Национальной гвардии очередную партию бронежилетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили очередную партию защитной амуниции от компании "Метинвест" Ахметова и Новинского – 1000 бронежилетов, укомплектованных украинскими плитами и плитоносками. Эту партию доставят в части Херсонского и Николаевского гарнизонов.

"Мы передаем частям НГУ тысячу бронежилетов – это та потребность, которая была нам заявлена неделю назад. Особенность этой передачи – в том, что мы передаем бронежилеты полностью украинского производства. Мы нашли подрядчика, который шьет плитоноски очень хорошего качества, они отвечают всем стандартам безопасности, а плиты, традиционно – производства "Метинвест", класса 4 и 4+, обеспечивающие достаточную защиту для того, чтобы ребята могли выполнять свои задачи на передней линии фронта", – рассказал генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Запорожский гарнизон Национальной гвардии получил от компании "Метинвест" уже более 3 тыс. бронежилетов, что позволило полностью закрыть потребность в защите, рассказывает офицер Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

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"В частях Национальной гвардии Запорожского гарнизона благодаря помощи компании потребность в бронежилетах закрыта на 100%. Поэтому эти бронежилеты в количестве 1000 штук будут переданы для воинских частей Херсонского и Николаевского гарнизонов", – отметил военнослужащий.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.