Внимание, распродажа! Лучшие предложения гаджетов и полезной техники к Черной пятнице

Лучшие предложения к Черной пятнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывало, что вы откладывали покупку нового смартфона или другой полезной техники на сезон скидок, а когда он наступает – не успевали определиться, какую модель лучше выбрать?

Чтобы такого не случилось, мы прошустрили рынок для вас и отобрали лучшие предложения полезных гаджетов на каждый день по выгодной цене.

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Важный критерий – модели должны быть по карману каждому покупателю, но при этом отличаться качеством.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ГАДЖЕТЫ

СМАРТФОНЫ

Смартфон на сегодняшний день – самый необходимый гаджет для любого человека. Но на рынке просто заоблачное количество различных моделей и не все они могут похвастаться надежностью, если мы говорим о недорогих смартфонах.

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Среди этого разнообразия выделяется G-серия смартфонов Nokia, а также еще одна модель легендарного финского бренда – Nokia C30, на которую, кстати, действует специальное предложение к Чёрной пятнице – до конца ноября С30 можно приобрести за 2999 грн ( 3399 грн ).

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Эти модели могут похвастаться большим экраном, мощным аккумулятором, который держит заряд до 3-х дней, а также удобной разблокировкой с помощью сканера отпечатка пальцев (Nokia G10 и G20 на кнопке питания, Nokia C30 – сзади) и функции распознавания лица.

Очень полезным будет наличие слота для 2-х SIM-карт во всех моделях. А еще они выделяются среди других своим лаконичным скандинавским дизайном и прочным корпусом – это же телефоны Nokia!

Основные характеристики смартфонов Nokia:

G10 G20 C30 Экран 6,5 (1600х720), 60 Гц 6,5 (1600х720), 60 Гц 6,82 (1600х720), 60 Гц Оперативная память 3 Гб 4 Гб 2 Гб Встроенная память 32 Гб 64 Гб 32 Гб Карта памяти microSD (до 512 Гб) microSD (до 512 Гб) microSD (до 256 Гб) Основная камера 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп 13 Мп + 2 Мп Фронтальная камера 8 Мп 8 Мп 5 Мп Процессор MediaTek Helio G25 MediaTek Helio G35 Unisoc SC9863A Количество ядер 8 8 8 Связь Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0, NFC Bluetooth 4.2 Батарея 5050 мАч 5050 мАч 6000 мАч

А теперь об особенностях каждой модели.

Nokia G20

Фишкой этой модели является камера с четырьмя сенсорами – основная на 48 Мп с макро- и широкоформатной линзой и AI-режимами для обработки изображений.

Камера имеет несколько режимов съемки: портретный с возможностью наложения фильтров и мягкого улучшения природных черт лица, а также ночной с лучшей цветопередачей в условиях плохой освещенности.

Еще одним плюсом в пользу G20 является наличие NFC. Очень удобная штука для бесконтактных оплат.

Nokia G20 4/64GB – 4499 грн

Nokia G10

Младшая модель линейки G оснащена тройной камерой с основным модулем на 13 Мп и несколькими режимами съемки (макро-, портретный, ночной). Это означает, что даже на базовом смартфоне можно сделать снимки в хорошем качестве.

Как и Nokia G20, модель G10 из коробки идет на чистом Android 11 с минимальным количеством предустановленных приложений, что существенно экономит память – вы сами решаете, что устанавливать на вашем телефоне, а что нет. Кстати, в скором времени эти модели обновятся до Android 12 и будут получать апгрейды ОС в течение 2-х лет и апдейты системы безопасности в течение 3-х лет.

Nokia G10 3/32GB – 3599 грн

Nokia C30

Эта модель может похвастаться самым мощным аккумулятором – на 6000 мА/ч и самым большим экраном – 6.82" в линейке всех смартфонов Nokia.

Удобно использовать для чтения, работы или учебы, особенно в условиях дистанционного режима. Не говоря уже об обычном просмотре видео – это же само удовольствие!

Камера здесь двойная – с основным модулем на 13 Мп и дополнительным модулем на 2 Мп с сенсором глубины изображения.

Работает смартфон на ОС Android 11 Версия Go – облегченная версия, оптимизированная под базовые телефоны, и также идет без ненужных стоковых приложений, экономя память. В течение 2-х лет Nokia С30 будет получать ежеквартальные апдейты системы безопасности.

Nokia C30 2/32 – 2999 грн

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Наушники уже давно не позиционируются лишь как средство для прослушивания музыки. А беспроводная технология расширила сферу их применения. В первую очередь это стало намного удобнее: не нужно постоянно распутывать провода и бояться за что-нибудь зацепить и оторвать их.

Nokia Go Earbuds+

Стильные беспроводные наушники Nokia Go Earbuds+ объединяют в себе красоту и практичность. При этом они защищены от пота и брызг по стандарту IPX4, так что их смело можно брать с собой на тренировку.

Фишкой этой модели является мощный и глубокий бас, а также чёткий звук при разговоре.

Наушники работают до 6,5 часа (непрерывное воспроизведение на одном заряде), а благодаря мощной батарее зарядный футляр обеспечивает еще около трех подзарядок, что продлевает время работы наушников до 26 часов.

Очень удобно, что можно переключаться между использованием одного или двух наушников для телефонных вызовов, а также использовать их в монорежиме для совместного прослушивания музыки и т.п. Особенно пользователи в отзывах отмечают удобную сенсорную систему управления.

К Черной пятнице на Nokia Go Earbuds+ действует специальная цена – 899 грн. Акция продлится до 28 ноября.

СМАРТ- ЧАСЫ

Еще один полезный девайс на каждый день, даже если вы не являетесь любителем активного отдыха. Смарт-часы можно разделить на две категории – фитнес-браслеты и собственно сами смарт-часы.

Функциональность у них практически одинаковая, если мы берем доступную ценовую категорию, здесь уже дело вкуса.

Xiaomi Mi Band 6

Бестселлер среди фитнес-браслетов еще начиная с третьей серии. Шестая получила намного больше функций, лучше экран и другие фишки, такие как мониторинг стресса, отслеживание сна, 30 режимов тренировок и даже контроль женского здоровья.

Теперь с помощью браслета вы даже можете измерить уровень кислорода в крови, что стало очень актуальным за последние два года.

Xiaomi Mi Band 6 – 1199 грн

Amazfit Bip U Pro

Смарт-часы для тех, кто хочет Apple Watch, но не готов столько за них платить. Amazfit Bip U Pro выглядят на руке достаточно солидно и могут похвастаться неплохими функциями.

Устройство может измерять содержание кислорода в крови, пройденное расстояние, скорость, потраченные калории, частоту сердечных сокращений и многое другое.

Часы поддерживают более 60 тренировочных режимов и водонепроницаемы, что позволяет не снимать их во время занятий в бассейне.

На одном заряде смарт-часы могут работать около 9 дней.

Amazfit Bip U Pro – 1599 грн

Amigo GO004 Camera LED

Просто незаменимая вещь для родителей. Детские умные часы-трекер позволяют следить за ребенком на расстоянии и не переживать, что с ним может что-то случиться.

В любой момент вы можете позвонить на часы или включить скрытую прослушку. Также благодаря встроенному GPS-модулю можно легко определить местоположение ребенка, а также выставить границы зоны, где ему можно гулять.

Кроме этого, в часы встроена небольшая камера. Ребенок может делать фото и отправлять родителям. Также в трекере присутствует специальная кнопка SOS на случай экстренной ситуации.

Время работы девайса на одном заряде – до 72 часов.

Amigo GO004 Camera LED – 899 грн

ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИКА

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 2C

В последнее время участилась проблема с грязным воздухом за окном, поэтому комнатный очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 2C станет отличным помощником в вашем доме.

Принцип работы просто – включите в розетку, и он все сделает за вас. А если серьезно, устройство имеет автоматический режим очистки воздуха и три уровня скорости вентилятора.

Мощности очистителя хватает на квартиру площадью 30-50 квадратных метров. Пользователи в Сети пишут, что устройство будет очень полезным для тех, кто страдает от аллергии на пыль.

Xiaomi Mi Air Purifier 2C – 2599 грн

Смарт-весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Продолжаем следить за своим здоровьем и физической формой. Напольные весы от Xiaomi умеют не только определять вес, но и делают глубокий анализ вашего организма – от индекса жира до фактического возраста тела.

При подключении весов к специальному приложению на смартфоне все ваши данные будут записываться в программу, которая анализирует состояние организма и дает советы. Кстати, можно создать сразу несколько профилей.

Весы работают от четырех пальчиковых батареек AAA. На лицевой части размещены четыре металлических датчика, через которые проводится низкочастотный ток.

Смарт-весы Xiaomi Mi Body Composition Scales 2 – 799 грн

Андроид ТВ-приставка X96 Max+

И снова в нашу жизнь вмешалась пандемия. Карантинные ограничения вывели стриминговые сервисы на новый уровень. Теперь, чтобы посмотреть голливудскую новинку, не обязательно идти в кино.

Большинство таких сервисов доступно даже на смартфонах, а ТВ-приставка на Android позволяет расширить функциональность вашего старенького телевизора.

Одной из лучших в соотношении цена-качество является приставка X96 MAX PLUS. ТВ-бокс комплектуется 4-ядерным процессором Amlogic S905X3 и Видеокартой – Mali G31 MP2. Этого более чем достаточно для комфортного просмотра фильмов или YouTube.

Бокс может воспроизводить различные форматы видео, поддерживает 4К (китайцы даже заявляют о поддержке 8К). Есть версия на 2/16 Гб, но лучше все же взять 4/32Гб, чтобы был запас на будущее.

X96 Max+ 4/32 GB – 1318 грн

НЕОБЫЧНАЯ ТЕХНИКА

Универсальная зарядная станция Timstool 6 USB

Смартфоны, планшеты, наушники, смарт-часы, павербанки, портативные колонки и даже детские игрушки – все это нужно как-то заряжать. А где набраться столько розеток? Мы нашли решение – универсальная зарядная станция Timstool 6 USB.

Она может одновременно заряжать шесть разных гаджетов. Пять портов выдают по 2,4 А каждый, а шестой поддерживает стандарты быстрой зарядки Quick Charge 3.0\Supercharge\Smart Fast Charge. Шесть USB кабелей (2x MicroUSB, 2x Type-C, 2x Lightning) идут в комплекте.

Устройство автоматически распознает подключенное устройство и выдает оптимальный ток для быстрой и безопасной зарядки. Кстати, станция оборудована системой защиты от перезаряда, перенапряжения и короткого замыкания.

Также в комплекте идут съемные прозрачные перегородки, которые подсвечиваются во время работы. Пользователи в отзывах пишут, что станцию можно даже использовать в качестве ночника, а если вам не нравится свет – его можно легко выключить.

Кстати, подсветка не только для красоты. Она гаснет, сигнализируя о полной зарядке гаджета.

Универсальная зарядная станция Timstool 6 USB – 1399 грн

Домашний тренажер мини-степпер Supretto

С момента пандемии любителям спорта стало тяжелее заниматься любимым хобби, поэтому тренажеры вошли в число самых покупаемых товаров. Но что делать, если площадь квартиры не позволяет разместить громоздкие конструкции? На помощь придут мини-тренажеры!

Отличным примером такого является мини-степпер Supretto. Портативные размеры позволяют заниматься даже на кухне. Тренажер имитирует ходьбу по ступенькам. Это несложное упражнение тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость организма и при этом работают все основные группы мышц.

На передней части тренажера размещается небольшой экран, куда выводится информация:

Время тренировки

Расход калорий

Количество шагов за тренировку

Количество шагов в минуту

Кроме этого, на тренажере есть специальные проушины, куда можно прикрепить резиновые эспандеры и одновременно тренировать мышцы плеч и рук.

Мини-степпер Supretto – 1999 грн

Принцип работы мини-степпера:

Электрический штопор PowerPlant

Близятся новогодние праздники, а это значит, что впереди нас ждет не одно застолье. И как всегда возникнет вопрос: а где штопор?

Наименее технологичный гаджет в нашем списке, но точно самый необычный. Электроштопор PowerPlant работает от четырех пальчиковых батареек и на одном заряде может открыть до 80 бутылок!

В верхней части корпуса крепится специальный нож, чтобы срезать фольгу на бутылках. Справиться со штопором сможет даже хрупкая девушка, ведь свою работу он делает сам. А еще у него есть подсветка, так что открыть бутылку вина не составит труда даже во время романтических посиделок при свечах.

Штопор электрический PowerPlant – 598 грн