В НБУ подтвердили, что оснований для национализации Альфа-Банка или признания его неплатежеспособным нет

В Национальном банке Украины не видят оснований для национализации Альфа-Банка или признания его неплатежеспособным. Об этом в интервью изданию Forbes сообщил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.

"Банк столкнулся с репутационным риском. Проблем с ликвидностью и качеством кредитного портфеля у него нет. Оснований признавать банк неплатежеспособным на сегодня нет, как и оснований для его национализации", – отметил Ярослав Матузка.

Напомним, Альфа-Банк Украина признан одним из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 2,5 млн клиентов – физических лиц.

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"Альфа-Банк – системный банк с большим количеством клиентов. Принят закон о стопроцентном покрытии вкладов населения в банках. Поэтому Альфа-Банк под особым наблюдением", – сказал заместитель председателя Национального банка Украины Ярослав Матузка.

Для снятия репутационных рисков Альфа-Банк согласно законодательству согласовал с НБУ доверенное лицо – Симеона Дянкова, которому было передано право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана небезупречной, и право каким-либо образом участвовать в управлении банком.

"Доверенное лицо в Альфа-Банке будет осуществлять управление акциями подсанкционных лиц. Чтобы не допустить манипуляций со стороны бывших акционеров, доверенное лицо будет согласовывать свои решения с Нацбанком", – уточнил Ярослав Матузка.

В настоящее время Альфа-Банк работает в пределах действующего законодательства Украины, учитывая все требования и ограничения, возникшие в связи с введением военного положения в стране.