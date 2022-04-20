В Киев доставлено 28 тысяч продуктовых наборов – где можно получить

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева. Тысячи продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района столицы.

В наборах – сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

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В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 28 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.