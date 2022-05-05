На освобожденной территории Киевской области поженилась первая пара / Фото: Коллаж: Сегодня

В разрушенной, но освобожденной от русских оккупантов Буче состоялась первая свадебная церемония. Пара влюбленных узаконила свои отношения.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

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Андрей и Виктория стали первой парой, которая поженилась в восстановленном здании деоккупированного города на Киевщине.

"Первая свадебная церемония в восстановленном зале Бучанского отдела ГРАГС. Отдел вернулся к работе после устранения последствий российской оккупации. Наши коллеги полны сил и энергии для предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", – говорится в сообщении.

В Буче впервые после деоккупации состоялась свадьба / Фото: Министерство юстиции Украины

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Месяц после зверств в Буче

Спустя почти месяц после отступления российских войск из Киевской области под Бучей находят новые братские могилы расстрелянных жителей. Вместе с тем и Буча, и Бородянка, которые пострадали больше остальных, наполняются мирной жизнью.

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