Украина серьезно сократила экспорт железной руды – что к этому привело

Украина в июне сократила экспорт железной руды на четверть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские горно-металлургические компании по итогам июня 2022 года сократили экспорт железной руды на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, он составил всего 1,75 млн тонн.

Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

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По его словам, по сравнению с июнем 2021 года экспорт ЖРС сократился в 2,45 раза. За период с января по июнь украинские металлурги отгрузили за границу около 17 млн тонн руды. Этот показатель на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия упала и выручка от экспорта – на 23,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года – до 22,8 млрд. долл.

Во втором квартале показатель упал на 37,4% по сравнению с первым кварталом и на 45,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года – до 8,78 млрд. долл.

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В натуральном выражении экспорт за январь-июнь упал на 55,6%. Во втором квартале было экспортировано 16,6 млн т грузов.

"Очевидно, что главная причина сокращений – блокада портов. Только за второй квартал морские перевозки в Украине упали на 86,5%, что равно около 21,6 млн т грузов", – отметил Тарас Качка.

Напомним, что ранее группа "Метинвест" объявила о приостановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь".

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Причины – невозможность вовремя доставить продукцию заказчикам, связанная с логистическими трудностями.

К тому же, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозку грузов на 70%. Это, по словам участников рынка, значительно увеличивает себестоимость продукции, которая и так значительно подорожала из-за роста цен на энергоресурсы, и делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке.

"Сегодня" ранее писали, как вернуть работу ГОК в Украине и рассказывали, как остановку работы объяснили на "Каменстали".