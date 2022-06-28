Украина и ЕС должны определиться: они хотят зарабатывать на логистике или перезапустить экономику – гендиректор Метинвеста

Как Украине стать интересной для инвесторов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если Украина хочет построить сильную экономику, власть должна не только говорить о дерегуляции и поощрении позиций, но и выполнять свои обещания. И наконец-то определиться – хочет ли она зарабатывать на высоких транспортных тарифах или дать возможность бизнесу развиваться и делать страну конкурентоспособной на мировых рынках.

Об этом заявил в интервью Европейской бизнес ассоциации генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

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Он отметил: сейчас предприятия испытывают серьезные проблемы с логистикой, которые делают нерентабельным экспорт украинской продукции за границу.

"У нас есть заблокированные черноморские порты, которые были традиционными для экспорта не только в Азию, но и в Европу. Сейчас мы используем сухопутные пересечения границы на запад. Когда мы начинали, их было 2-3, сейчас их уже 13, и это количество увеличивается. Тут нужно поблагодарить "Укрзализныцю", которая расширяет численность этих переходов. Но, конечно, это не удовлетворяет спрос, существующий в Украине на перевозку. Украинские железнодорожные тарифы уже достаточно высоки. Мы имеем железнодорожные тарифы в Европе, которые еще выше украинских. Если все это составить, то в Китай поставлять руду нам просто невыгодно", – объяснил он.

Рыженков подчеркнул: власть должна поддерживать стратегию устойчивого развития украинской экономики и воплощать в реальность обещания, которые раньше давала инвесторам.

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"Властям нужно не только говорить о запуске экономики, но и делать то, о чем они говорят. Потому что у нас много говорят о дерегуляции или снижении налогов, поощрении инвестиций. Но когда мы смотрим, что они делают, то все наоборот. И Европейский Союз, и Украина должны определиться – чего мы хотим?Или мы хотим зарабатывать большие деньги на логистических услугах, предоставляемых производителям руды, зерна и т.д., или мы хотим перезапускать экономику и дать возможность экспортировать. Тогда нужны льготы для этих перевозок. Поэтому это общая работа между государством, логистическими компаниями и компаниями, такими как мы, у кого есть эта руда, зерно или что-нибудь другое, что нужно поставлять на внешние рынки", – резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее НБУ провел опрос, чтобы узнать, какие основные причины заставляют украинский бизнес сокращать производство. Бизнес во всех отраслях назвал главной проблемой затрудненную логистику и связанную с этим потерю рынков.

Ранее стало известно, что российские оккупанты планируют возобновить работу. Мариупольского порта, чтобы вывозить из Украины награбленное. Также мы писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель.