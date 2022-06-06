Тысяча продуктовых наборов для Киева: очередной груз гуманитарной помощи прибыл в столицу

Киевляне получат новую партию гумпомощи от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Даже в тысячах километров от зоны активных боевых действий переселенцы, к сожалению, не могут чувствовать себя беззаботно. Многие потеряли работу, а социальные выплаты далеко не всегда позволяют покрыть основные расходы.

Для того чтобы помочь переселенцам, в течение трех последних месяцев Фонд Рината Ахметова передает гуманитарную помощь в Киев. Очередная партия продуктовых наборов была доставлена в территориальный центр социального обслуживания Святошинского района столицы.

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Это тысяча наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

В целом Фонд уже направил в Киев свыше 53,5 тысячи наборов с продуктами длительного хранения Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Раньше мы рассказывали, как и где можно получить гуманитарную помощь от Фондра Рината Ахметова, и писали об уникальном Музей "Голоса Мирных" архив историй людей, чьи судьбы изуродовала война.