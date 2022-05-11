Торговые сети Хорватии поддержат украинский бизнес

Корпорация "Биосфера" при поддержке посольства Украины в Республике Хорватия запустила международную экспортную кампанию "Support Ukrainians". / Фото: Корпорация "Биосфера". Коллаж: Сегодня

Украина сегодня безусловный авангард европейских ценностей, таких как свобода, демократия и толерантность. Прямо сейчас украинцы каждый день доказывают, что они достойные дети Европы и храбро защищают свою страну. Украина имеет безумную поддержку среди европейцев, в то же время украинская экономика критически нуждается в помощи европейских партнеров. Поддержка украинского бизнеса – это поддержка нашей возможности вести борьбу, приближая победу.

Реагируя на сегодняшние вызовы, корпорация "Биосфера" при содействии посольства Украины в Республике Хорватия запустила международную экспортную кампанию "Support Ukrainians". Пресс-конференция по случаю старта кампании состоялась 10 мая 2022 года в городе Загреб.

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"Support Ukrainians" – это инициатива корпорации "Биосфера", одного из крупнейших украинских производителей и дистрибьютов товаров для дома и средств гигиены с крупными европейскими розничными сетями. Цель проекта – поддержать украинских производителей, а также социальную и экономическую стабильность Украины в эти трудные времена. В рамках кампании предполагается организация специальных брендированных полок с продукцией корпорации в магазинах крупнейших европейских ритейлеров, чтобы привлечь внимание потребителей к продукции, произведенной в Украине.

Важной частью кампании есть ее благотворительная составляющая. Так, в рамках инициативы предполагается отчисление определенной суммы с каждой проданной единицы международной организации UNICEF, которая помогает пострадавшим в результате войны в Украине детям.

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"Для нас важно было не только усилить экспорт, чтобы поддержать деятельность и производство в Украине, но и нести социально ответственную миссию. Именно поэтому мы планируем сотрудничество с одной из самых авторитетных мировых организаций – UNICEF: часть прибыли компания будет перечислять в помощь украинским детям. Сегодня экспорт украинских продуктов – очень важен для национальных производителей. Несмотря на все сложности, мы продолжаем работать и производить свою продукцию. Покупая товары made in Ukraine, европейские потребители получают не только качественный продукт, но помогают компаниям поддерживать производство в Украине, выплачивать заработные платы, налоги, сохранять рабочие места. Я очень благодарен Республике Хорватия за всеобъемлющую поддержку Украины. В наших ближайших планах расширение этой инициативы и на другие страны Европы", – отметил Андрей Здесенко, СЕО и владелец корпорации "Биосфера".

Участие в пресс-конференции по случаю запуска кампании приняли: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия Василий Кырылыч, владелец и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко (онлайн), полномочный представитель Хорватской экономической палаты, самостоятельная советница Центра по вопросам интернационализации Сузана Кнежевич, UNICEF Croatia, а также представители топ-менеджмента крупнейших европейских ритейлеров.

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"Нам очень приятно, что именно торговые сети в Хорватии начинают такую важную акцию в поддержку украинского бизнеса и украинского народа. Это является очередным проявлением солидарности и дружеской поддержки Хорватией Украины во времена сверхтяжелых испытаний для украинского народа – борьбы против российского агрессора, борьбы за свободу и независимость своей страны, борьбы за свободу Европы и всего мира", – отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия Василий Кирилич.

Хорватия является первой страной, где запущен проект "Support Ukrainians", в дальнейшем корпорация "Биосфера" планирует масштабировать его на другие европейские страны, в первую очередь – в Румынии и Польше.

Поддерживаем украинцев – приближаем победу!