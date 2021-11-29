29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Телеканалы "Футбол 1/2/3" – официальные трансляторы торжественной церемонии "Золотой мяч"

Андрей Трофимов
29 ноября, 13:52
В понедельник своего хозяина узнает "Золотой мяч" 2021 года. На награду претендуют Лионель Месси и Роберт Левандовски. За трансляцией награды можно следить в прямом эфире

Сегодня вручат "Золотой мяч"

Сегодня, 29 ноября состоится главное событие в мире футбола – вручение самой престижной индивидуальной награды для футболиста. Текстовая онлайн трансляция вручения "Золотого мяча" на есть на нашем сайте.

После отмены премии в 2020 году легендарный "Золотой мяч" наконец получит своего хозяина, а официальным транслятором церемонии награждения станут телеканалы "Футбол 1/2/3" при поддержке компании Parimatch Ukraine.

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Лучшие футболисты мира наконец-то услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты.

Предугадать, кто станет победителем, крайне сложно. За этот приз сразятся такие игроки, как Жоржиньо, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Каждый из них провел невероятный сезон: например, итальянец выиграл Лигу Чемпионов и ЕВРО 2020, поляк забил колоссальное количество мячей за мюнхенскую Баварию, а вот аргентинец завоевал Кубок Америки со своей сборной.

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Интригу подогревают футболисты, которые в течение года играли на высоком уровне: Н'голо Канте, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Не следует забывать, что "Золотой мяч" получит и сильнейшая футболистка мира. Также "France Football" вручит награды лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему голкиперу.

В общем, премия этого года обещает быть крайне интересной!

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Поэтому ожидайте прямую трансляцию "Золотого мяча" эксклюзивно на телеканале "Футбол 2" сегодня, 29 ноября в 20:30.